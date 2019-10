HOMEM INVADE CASA, ROUBA CELULAR E SE JOGA NA MARÉ PARA FUGIR

14/10/19 - 08:08:54

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (14) após roubar um celular.

O caso foi registrado no Bairro Industrial, em Aracaju e as informações são de que o homem passava pelo local quando avistou a porta da residência aberta. Ao notar um aparelho de celular em cima do sofá, ele pegou e saiu correndo, tentando fugir das pessoas que queriam linchar.

Devido à perseguição de populares, o elemento se jogou na maré. Uma equipe da polícia militar foi acionada, esteve no local e efetuou a prisão e com isso, evitou o linchamento.

Com informações da radialista Magna Santana

Foto redes sociais