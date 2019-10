Huse registra 599 atendimentos e a baixa complexidade cresce nas estatísticas

14/10/19 - 12:47:09

O final de semana de 11 a 13 de outubro, foi considerado intenso no Pronto Socorro do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Foram 599 usuários atendidos e desse total, 118 foram considerados de baixa complexidade num hospital que é referência em atendimentos de média e alta complexidade. De acordo com as estatísticas do hospital, os setores de traumas e a Área Azul adulto foram os mais frequentados durante o final de semana.

Cerca de 258 pacientes sofreram algum tipo de trauma e recorreram por atendimento na Sala de Sutura e na Ortopedia. Desse total, 52 ficaram internados em observação para novos exames. Na Área azul, 178 pacientes foram atendidos e 28 continuaram internados. De acordo com a gerente da Área Azul, Simone Dantas, as pessoas devem entender a importância da classificação de risco dentro de um Pronto Socorro.

“O atendimento é priorizado pela gravidade do paciente. Para quem está em menor gravidade, o tempo de espera para ser atendido é maior. As pessoas devem entender isso, o Huse é para urgência e alta complexidade. É uma forma eficiente e humanizada de atendimento à população, com o objetivo de tornar o atendimento mais dinâmico, priorizando os pacientes conforme a sua gravidade”, explicou.

No Hospital Pediátrico do Huse, foram registrados, 77 pacientes infantis que passaram por atendimento durante o final de semana e desse total, 21 continuaram em observação. O ambulatório de oncologia registrou 8 atendimentos. Já o oftalmologista e o otorrinolaringologista somaram 61 atendimentos durante esse período.

Diversos tipos de casos foram registrados no Pronto Socorro do Huse. Os acidentes motociclísticos somaram, 35 atendimentos. Foram totalizados 28 vítimas com dores abdominais. Uma coisa que também chamou atenção foi referente às vítimas de queda: foram contabilizados 79 usuários vítimas de queda da própria altura, bicicleta e de animal. Nesse final de semana também foram contabilizados, duas vítimas de arma branca e sete por arma de fogo, foram registrados no PS do Huse.

Fonte e foto SES