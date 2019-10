I Concurso Literário da Rede Pública continua com inscrições abertas até esta terça

14/10/19 - 14:00:59

Concurso é voltado para estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, bem como alunos do Pré-Universitário, juntamente com o respectivo professor orientador

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por intermédio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), comunica que as inscrições para o I Concurso Literário da Rede Pública Estadual de Sergipe continuam abertas até esta terça-feira, 15 de outubro. O tema deste ano é “Amazônia: sua importância para o Brasil e para o mundo”. O lançamento ocorreu em 16 de setembro dentro da programação da Semana Estadual de Mobilização Social pela Educação.

O concurso é voltado para estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, bem como alunos do Pré-Universitário, juntamente com o respectivo professor orientador. Os interessados devem inscrever os seus trabalhos exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível no Portal da Seduc em uma das seguintes categorias: poesia, crônica, literatura de cordel, redação e crônicas em inglês ou espanhol.

De acordo com a diretora do Dase, Eliane Passos, o concurso literário tem como objetivo identificar, valorizar e dar visibilidade à produção artística literária dos estudantes, bem como inserir no âmbito escolar a reflexão sobre temas da realidade, despertando valores éticos universais.

“É importante a participação do estudante neste concurso pela perspectiva do estímulo à leitura e o exercício da escrita, que trazem consigo outros valores indispensáveis à formação do cidadão. Além da produção literária, o tema sugerido estimulará a discussão sobre matéria recorrente e tão necessária, que coloca a Amazônia na perspectiva do desequilíbrio e crise ambiental no Brasil e no mundo”, declarou.

A Coordenadoria Especial da Juventude (Cejuv) da Seduc é parceira nesse projeto. O coordenador Fredson Santana reforça o convite para que os estudantes participem. “Nosso intuito é poder provocar os jovens, que têm características como transitoriedade, energia e inquietude. Queremos que eles participem de processos de emancipação, autonomia e protagonismo, e convidamos para que venham participar desse concurso literário, cujo tema é a Amazônia, que é um assunto importantíssimo para o Brasil na atualidade”, disse.

Etapas

Após inscrição, haverá ainda mais três etapas: seleção pela escola, seleção pela respectiva Diretoria de Educação e, por fim, a etapa estadual, ocasião em que uma comissão instituída selecionará as melhores produções nas categorias: Poesia, Crônica, Literatura de Cordel, Redação e Crônica ou Redação em Inglês ou Espanhol. Serão premiados alunos e professores dos melhores trabalhos de cada categoria.

Ainda de acordo com Eliane Passos, o concurso acontecerá todos os anos, sempre com temas diferentes. “Este ano estamos focando na produção literária, mas com o tempo, queremos fazer um trabalho mais abrangente na produção artística. Essa ação faz parte de um leque de atividades para estimular as manifestações artísticas. Vale lembrar que queremos não apenas estimular os alunos, mas também reconhecer o trabalho dos professores, que tanto influenciam na vida dos estudantes”, afirmou.