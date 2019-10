Inscrições abertas para os cursos no Centro de Treinamento do Sistema Faese/Senar

14/10/19 - 13:30:30

O Sistema Faese/Senar está com inscrições abertas para os cursos de Segurança na aplicação agrotóxicos e Segurança na operação de máquinas e Implementos agrícolas. Os cursos são gratuitos e acontecerão no Centro de Treinamento, localizado no Parque de Exposições João Cleophas, em Aracaju.

Os interessados devem acessar o site www.senarsergipe.org.br para realizar o cadastro ou entrar em contato através do telefone 3211-3264. Serão disponibilizadas 10 vagas por curso.

Confira os cursos:

Segurança na aplicação de agrotóxico

21 a 23 de outubro

23 a 25 de outubro

Segurança na operação de máquinas e Implementos agrícolas

12 a 14 de novembro

19 a 21 de novembro

Da assessoria