Isis Valverde abre o jogo sobre a maternidade real: ‘Não é romântica’. De volta ao ar em ‘Amor de Mãe’, a atriz fala das dificuldades em se afastar do filho, Rael

14/10/19 - 23:26:37

Isis Valverde está de volta às novelas depois da maternidade. Após interpretar Ritinha em A Força do Querer, em 2017, ela se prepara para viver a enfermeira Betina, na trama Amor de Mãe, próxima novela das nove, criada e escrita por Manuela Dias, com direção artística de José Luiz Villamarim. E a nova fase vem recheada de desafios. Além de trabalhar o desapego com o filho, Rael, de 11 meses, a atriz está superando o pavor por agulhas e sangue. “Só de pensar, já fico nervosa”, admite, Isis, que também pode ser vista na reprise de Avenida Brasil, como Suellen. Linda, ruiva e magra, a artista teve um papo exclusivo e bastante franco com o Gshow, durante uma participação no Se Joga, e lembrou as dificuldades nos primeiros meses de vida do filho. Falou também das mudanças no casamento com André Resende, entre outras coisas.

Volta ao trabalho

“Eu achava que seria mais fácil, mas quando estou gravando, não vejo a hora de chegar em casa. É muito difícil, não vou ser hipócrita. Tem mulher que gosta de viver exclusivamente para cuidar da família. Se preenche assim, mas eu não. Durante os 11 meses do meu filho, não saia e não conseguia trabalhar. Mas chegou a hora e eu gosto muito do meu trabalho. Ficar sem atuar, acho que iria me entristecer. O negócio é saber se adaptar e se dividir entre maternidade e trabalho. É difícil, mas acho que é o caminho mais saudável”.

Medo de agulhas

“É complicado. Eu já trabalhei meu psicológico, mas só de pensar já fico nervosa. Nunca gostei de sangue, agulha, nada disso. Esta coisa de teste do pezinho, vacina, quem entra é o pai. Não consigo. Mas para a Betina, tive que superar. Já aprendi algumas coisas”.