Jackson atento à farsa no País

14/10/19 - 00:01:00

Diógenes Brayner – [email protected]

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) está em silêncio, mas não “mergulhou”. Está na superfície antenado com as questões que considera prejudiciais e contrárias à boa política do País. Mesmo assim, tem viajado por algumas cidades do interior, montando diretórios e articulando grupos para as eleições municipais de 2020. É possível que, como a maioria dos candidatos em potencial, já esteja de olho no pleito de 2022. Os seus aliados de sempre admitem que ele pretenda retornar à Câmara Federal.

Jackson Barreto está indignado com a situação política do País, principalmente com a informação divulgada pelo site Intercept, de que a delação de Léo Pinheiro, presidente da construtora OAS, teria sido uma “farsa combinada”. Para JB, essa notícia “é a questão de ordem do dia” e considera que o “judiciário está demorando a adotar medidas para punir os farsantes que levaram o ex-presidente Lula da Silva à prisão”. Para o ex-governador, bem mais atento às questões nacionais, “as coisas da província são remoídas, sem novidades e sempre a mesma coisa”.

Deixa a entender que esse lengalenga paroquial não é importante e não resolve nada: “minha cabeça está voltada para o risco que corre o País, com o avanço da direita radical, e não para discussões estaduais sobre as eleições municipais, porque problemas do Brasil não serão resolvidos com as coisas da província”. JB avança em sua visão do que ocorre na estrutura política nacional e considera que “enquanto o Brasil não for pacificado, as coisas do Estado não adiantam”. Acredita que o interesse econômico e a extrema direita tentam dominar uma nação que precisar buscar a redemocratização.

Para ele, o “Brasil vinha consolidando a democracia através de Governos populares e vem esse golpe de direita, com [o general] Villas Boas dando um pito no Supremo”.

Jackson Barreto, que tem um discurso diferente do que hoje prega setores do MDB – seu partido – “com a farsa que se presencia e se vive não há como restabelecer a democracia”.

Ala oportunista

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) esteve em Nossa Senhora das Dores, segunda-feira passada, onde se reuniu com liderança da oposição ao prefeito Dr. Thiago, fortalecendo um grupo para disputar a Prefeitura.

*** Dr. Thiago é do MDB, que Jackson classifica como “da ala oportunista”.

Em São Francisco

Jackson Barreto também esteve, quinta-feira, na cidade de São Francisco para formar o Diretório Municipal do MDB, que terá candidato para disputar as eleições municipais.

*** Ontem JB foi à procissão no Bugiu. Lá foi homenageado pelo pároco, em razão de serviços prestados ao bairro.

Produção da Shell

Ivan Santos diz que a Universidade Federal de Sergipe encontrou barris contendo o mesmo conteúdo que poluí toda a costa do Nordeste.

*** Trata-se do Lubrificante Argina S3 30, produzido pela SHELL e inclusive com esta etiqueta nos barris.

*** – O último transporte deste produto é de 17/02/2019. E a mídia calada!

Sobre as manchas

Sábado, no grupo Café com Política, no WhatsApp, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) e o governador Belivaldo Chagas (PSD), trocaram farpas leves sobre as manchas de óleo que poluíram as praias de Sergipe.

*** No papo, várias outras pessoas entraram e deram suas opiniões ao sabor de posições políticas, que tendiam para seus líderes.

Estado de Emergência

Tudo começou quando Alessandro disse que o governo federal reconheceu o Estado de Emergência em Sergipe. A documentação foi enviada ontem (sexta-feira), por volta das 16 horas. Agora cabe a Sergipe informar ações e valores para solicitação de repasse.

*** Reclamou porque Sergipe ainda não havia apresentado a solicitação.

Trabalhar em conjunto

Alessandro continua dizendo que “o problema é grave, precisamos trabalhar em conjunto e sem picuinhas partidárias. Infelizmente, nosso governador ainda não entendeu”.

*** – Como já disse, falta coordenação. Este papel é do governador. Estamos fazendo absolutamente tudo que é possível como parlamentar, mas a caneta é do Executivo, disse o senador.

Estado faz seu papel

Belivaldo Chagas pergunta a Alessandro: “tem certeza meu caro Senador? Tenho conversado com vossa excelência sobre esse problema. O Estado tem feito a sua parte, fique certo disso, assim como tenho certeza de que continuarei contando com seu apoio. Um abraço”!

*** E faz uma observação: “A caminho de N. S. Aparecida. Rezar é bom, não faz mal a ninguém”, conclui Belivaldo.

Senador baiano

Alessandro responde: “talvez a pergunta [Tem certeza senador?] caiba bem para algum senador baiano. Não sou da base governista, muito menos porta-voz do Governo Federal.”

*** E mais: “cuido de Sergipe e tenho cobrado de forma incessante aos ministros. Trabalhar também não faz mal. Fica o registro.”

Governo Federal

O ex-deputado João Fontes participa da conversa entre Belivaldo e Alessandro: “Somente o Governo Federal tem condições de coordenar o trabalho de recuperação das nossas praias”.

*** Um problemas extremamente complexo.

Falta do que fazer

Belivaldo Chagas diz a João Fontes: “mas o pior de tudo, é que tem gente querendo colocar a culpa no Estado”.

*** – Mas eu entendo. A falta do que fazer é o diacho. João Fontes, um abraço para você, encerra o governador.

Atento a processo

O vereador Vardo da Lotérica (PTB), primeiro suplente de deputado estadual, ainda está cutucando um processo eleitoral sobre o titular Rodrigo Valadares (PTB), que o TRE preservou o mandato na quinta-feira passada.

*** – Falta mais outro [processo] das urnas eletrônicas de Riachão dos Dantas, disse.

Rompidos sim

Em São Cristóvão o prefeito Marcos Santana (MDB) e o vice Adilson Jr, estão rompidos, embora ainda mantenham um relacionamento absolutamente sem graça.

*** Ontem pela manhã Adilson e a filha do prefeito, Fernanda, secretária da Saúde, tiveram um discussão nas redes sociais.

Desmente emenda

Tudo começou quando Adilson Jr postou que equipamentos chegados a São Cristóvão para a Saúde, teriam sido conseguidos por ele através de emenda do ex-deputado federal Valadares Filho.

*** Fernanda Santana desmentiu: “a emenda é de 2014, quando nem meu pai e nem Adilson eram prefeitos e vice”. A emenda de Valadares fora para atender ao seu aliado Armando Batalha.

Detalhe importante

O ex-prefeito Armando Batalha disse ontem que não participará das eleições a prefeito de São Cristóvão e que não fará qualquer entendimento com algum candidato.

*** – Estou fora! Não participo mais de política e me sinto bem como estou hoje, disse Armando em almoço no Tio Ermênio.

Só para justificar

Um membro do PSC disse ontem que o deputado Gilmar Carvalho não vai conseguir sair do partido e nem será candidato a prefeito de Aracaju, embora esteja trabalhando para isso.

*** Acrescentou que “se ele (Gilmar) não sair candidato vai dizer que foi o partido que não deixou”.

Emenda para anel

O ex-deputado Jerônimo Reis está batalhando junto à bancada federal para conseguir a indicação de emenda impositiva direcionada ao Anel Viário de Lagarto.

*** Jerônimo diz que quem transita na região centro-sul sabe que há muita dificuldade, por falta desse anel viário.

*** Os senadores Rogério Carvalho e Maria do Carmo se mostram favoráveis à emenda, enquanto o deputado Fábio Reis poderá apresentá-la.

Reunião da bancada

Amanhã está pautada reunião da bancada federal de Sergipe, que acontece em Brasília, para discutir emendas para o Estado. O Governo indica emendas para Saúde, Segurança e Infraestrutura.

*** Apesar da maioria do Governo, há preferências diferentes de alguns parlamentares.

Diretas ou indiretas

O Republicanos já tem 12 candidatos a prefeito em cidades do interior. Desses, três vão para a reeleição. O partido também vai trabalhar para a reeleição do prefeito em exercício de Canindé do São Francisco, Weldo Mariano.

*** As novas eleições municipais em Canindé devem ocorrer no próximo ano. Ainda não há certeza se serão diretas ou indiretas.

Um bom bate papo

Clóvis Barbosa – Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios e perdas!

Carlos Ayres Britto – “Quando alguém fala que nada lhe falta, pois já tem tudo que já teve, é porque evoluiu tanto que perdeu o sentimento de perda”.

Eduardo Nino – Depois de acusar a Venezuela, barris da Shell são encontrados em praias do Nordeste contendo óleo cru.

Novas regras – O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende novas regras para contratação de servidores públicos e critica placar no STF que, até o momento, tem maioria para proibir redução de salário do funcionalismo.

Dados pessoais – Governo cria cadastro com dados pessoais de todos os brasileiros. Base de dados começará com CPF.

Manchas continuam – A poluição com manchas de óleos continua intensa nas praias de Sergipe. Percebe-se dificuldade no enfrentamento do problema.

Muito trabalho – É intenso o trabalho do secretário chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro, André Moura. Ele tem mantido presença junto ao governador em Brasília.

Apoia reforma – Segundo dados colhidos pelo Ibope, Brasileiro apoia reforma tributária, mas acha que pagará mais impostos.

Sem conversas – Não há mais conversas com a delegada Daniele Garcia, convocada pelo Ministério da Justiça e Segurança, para que dispute a Prefeitura de Aracaju.

Correm soltas – No município de Propriá as conversas correm soltas para a disputa da Prefeitura. Há muitas conversas e poucas definições.

Melhor semana – Para quem vai sair de férias no final do ano, fica a dica: esta é a melhor semana para a compra de passagens aéreas.

Reeleição certa – vereadora Emília Corrêa (Patriotas) se mostra disposta a disputar a Prefeitura de Aracaju. É um bom nome e tem reeleição garantida para a Câmara.

Depende do bloco – A escolha de Emília Corrêa ainda depende de decisão do seu bloco, que tem mais dois nomes: Milton Andrade e Dr. Emerson.