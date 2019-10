Jason Neto promove Sessão Especial que comemora 60 anos da Rádio Cultura

14/10/19 - 16:57:10

A manhã desta segunda-feira (14) foi de comemoração e recordações na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). Isso porque a Rádio Cultura de Sergipe está comemorando 60 anos de existência e o vereador Jason Neto (PDT) conseguiu a aprovação de seu requerimento (281/2019) que comemora o sexagenário da rádio. Jason também presidiu a sessão especial em homenageou a emissora e seus serviços prestados à sociedade.

Durante a sessão especial, o vereador lembrou da época em que trabalhou na Rádio Cultura. “É uma alegria muito grande comemorar esses 60 anos. Fui radialista da emissora durante 15 anos, fazendo parte da equipe esportiva, e me sinto muito feliz. Tive a iniciativa, junto ao padre Marcelo Conceição, de fazer essa sessão especial lembrando as várias fases da rádio, das lutas e vitórias de uma emissora que está no coração de todos os sergipanos”, disse Jason Neto.

A sessão contou com a presença de vários membros da diocese sergipana, além de radialistas e jornalistas que fazem a história da Cultura. O diretor geral da Rádio, Antônio Menezes, agradeceu a Jason e afirmou que a maior intenção da Cultura é passar mensagens de paz para os ouvintes. “Com essa sessão, damos inicio a programação de comemoração de aniversário. São 60 anos priorizando a informação, educação e principalmente a evangelização”, falou o diretor.

Padre Marcelo Conceição, coordenador de Comunicação da Arquidiocese, partilhou da mesma opinião, enaltecendo ainda a importância de levar a palavra de fé aos ouvintes. “O mundo precisa de boas novas, e é isso que estamos fazendo. Há 60 anos levando boas noticias, falando sobre Deus e esperança de dias melhores, palavra de paz e conforto para quem ouve. Somos uma emissora de evangelização”, disse.

Também fazendo uso da tribuna, o arcebispo emérito de Aracaju, Dom José Palmeira Lessa, disse que “A Rádio Cultura de tornou um ponto de referencia para formação religiosa e cultural das pessoas. Um ponto de confiança dos ouvintes que acreditam que com a palavra e mensagens transmitidas a vida será melhor”. Também estiveram presentes na sessão especial, o vereador Américo de Deus; o vereador Lucas Aribé; o vigário geral de Aracaju, Pe. Genaro; o presidente do Sindicato dos Jornalistas de Sergipe, Edmilson Brito; os jornalistas Jairo Alves, Gilvan Fontes, entre outros.

Fonte e foto assessoria