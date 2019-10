Laércio é homenageado na comemoração dos 30 anos do Seac

14/10/19 - 05:12:09

Durante as comemorações dos 30 anos do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Sergipe (Seac/SE) o deputado federal Laércio Oliveira, que também é presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac foi homenageado. A solenidade aconteceu no salão de eventos do Hotel Sesc Atalaia, em Aracaju, na sexta-feira, dia 11, e contou com as presenças de vários colaboradores e representantes do Seac de outros estados.

“Foram 30 anos marcados por muitas lutas, muitas delas difíceis, nas quais o sindicato sempre esteve na linha de frente, com o objetivo de defender os interesses das empresas do segmento, que aqui em Sergipe, emprega mais de 25 mil trabalhadores. Não posso deixar de registrar o trabalho dos ex-presidentes, que tanto fizeram pela nossa entidade, nossa casa.”, citou o presidente Seac-SE, Fábio Andrade.

Durante seu discurso, Fábio Andrade, falou do trabalho realizado por Laércio Oliveira, ex-presidente do Seac-SE. “Nesses 30 anos, tivemos um homem dedicado, que alçou voos mais altos e chegou para revolucionar nosso setor. As empresas do setor de serviços conquistaram sua respeitabilidade com a luta de todos os presidentes, associados, empresários e colaboradores das empresas, mas o seu papel, presidente Laércio Oliveira, foi fundamental para que chegássemos a esse patamar de hoje e com geração de tantos empregos. Sua condução do Seac nos levou a ter o primeiro presidente sergipano da nossa Federação, a Febrac. De lá, o seu trabalho lhe conduziu à vida legislativa, onde intensificou suas ações em defesa de um ambiente melhor para todos. Sua eleição para deputado federal nos deu uma nova oportunidade de mostrarmos quem somos e por que somos importantes para o desenvolvimento econômico do país, criando as oportunidades que precisávamos para regulamentar nossa atividade, organizar nosso setor de trabalho, nos termos da lei”, enfatizou Fábio Andrade.

“Várias pessoas no país inteiro ajudaram a escrever a história da nossa Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac), que na minha vida na luta sindical começou no Seac Sergipe. Claro, que as dificuldades foram intensas, mas estamos aqui de pé em todo Brasil e sei que isso tem o valor muito grande na vida de cada um que aqui está. As nossas características são marcantes com encontros que sempre realizamos com a participação de nossos familiares, isso é único em qualquer atividade. Por isso, que teve uma época que me esforcei tanto para fazer o nosso Encontro Nacional das Empresas de Asseio e Conservação (Eneac), principal evento do nosso setor e graças à ajuda de muita gente nós conseguimos realizar tantos Eneac maravilhosos. Sei que hoje nós estamos orgulhosos por tudo aquilo que construímos. Os problemas continuarão, a vida é assim mesmo”, descreveu Laércio.

“Mas quero aqui pedir licença a vocês e chamar Luiz Carlos Tavares de Almeida, ao encontrar esse homem aqui nesse evento a felicidade é tão grande que ao encontrar Luiz Carlos a gente viaja com ele porque somos obrigados a pensar nas dificuldades na travessia que foi bastante difícil. Luiz Carlos, na verdade foi o homem que começou isso. Os predicados usados contra o nosso setor eram intensos e ele tinha disposição para ir ao enfrentamento”, historiou Laércio.

Luiz Carlos falou “Lembro bem que no evento em Porto de Galinhas você, Laércio, assumia a presidência da Febrac, a Febrac que eu vi nascer e lutei com outros amigos. Para nós foi uma gestão importante e reconhecemos todo trabalho, as dificuldades e onde chegamos”.

Também foram homenageados os ex-presidentes: Luiz Carlos Tavares de Almeida, Luiz Mariani, Fernando Carvalho, Antônio Cardoso, Luciano Lopes e Gildásio Barreto.

Foto assessoria

Por Elenildes Mesquita