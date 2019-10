MANCHAS DE ÓLEO ATINGEM O RIO DO SAL, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

14/10/19 - 15:49:15

Várias manchas foram localizadas na manhã desta segunda-feira (14), na Orlinha do São Brás, no município de Nossa Senhora do Socorro. As informações são de que a prefeitura do município está mobilizada e preparou uma ação de limpeza do local, com a retirada do material.

Segundo informações passadas pela Sedurbs, o Gabinete de Crise fará um relatório sobre a vistoria que será enviado no final do dia para o Ministério Público Federal (MPF). As boias de contenção foram instaladas pelo Governo do Estado no rio Vaza Barris, local que segundo a Sedurbs é a área mais atingida pelas manchas de óleo.

O presidente da Adema informa que análises da água e dos animais dos rios afetados pelo óleo estão sendo realizadas e esta semana o resultado deve ficar pronto.

Com informações e foto do radialista Jailton Santana