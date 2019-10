MARUINENSE VENCE O ATLÉTICO GLORIENSE A GARANTE VAGA NA FINAL DA SÉRIE A2

14/10/19 - 05:40:12

O estádio Sabino Ribeiro, em Aracaju foi palco da semifinal entre Maruinense x Atlético Gloriense, na tarde deste domingo (13). Com a bola rolando uma partida muito movimentada e com muitos gols. A torcida entendo a importância da partida esteve presente nas arquibancadas.

E emoção não faltou em campo. No primeiro tempo o Maruinense foi muito superior em campo e conseguiu logo nos minutos iniciais abrir o placar com o atleta Walter Júnior. Ainda no primeiro tempo o atleta Geovani ampliou a vantagem para o alvinegro. No finalzinho da etapa inicial o atacante Thiago Santos diminuiu para o alviverde.

No segundo tempo, a equipe do Atlético Gloriense foi muito superior em campo e logo conseguiu empatar a partida com o experiente atacante Dagil. Mas, o atacante do Maruinense foi letal em um. contra-ataque o atleta Walter Júnior não perdoou. Final de jogo, Maruinense 3×2 Atlético Gloriense.

Com a vitória a equipe do Maruinense vai enfrentar na final do Campeonato Sergipano da Série A2, a equipe do América de Pedrinhas. O confronto vai acontecer na arena Batistão, no próximo fim de semana.

Fonte e foto Federação Sergipana de Futebol