MDB: AILTON NASCIMENTO É ESCOLHIDO PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO EM SÃO FRANCISCO

14/10/19 - 09:24:53

Marcada para acontecer no dia 1º de dezembro, a eleição suplementar em São Francisco entra na reta final da escolha dos nomes que disputarão o pleito. Neste domingo, 13, o MDB realizou a sua convenção partidária, quando homologou o nome do ex-prefeito Ailton Nascimento como candidato do partido a prefeito. A coligação “Nossa força vem do povo” terá como candidata a vice, a ex-vereadora Desirê Hora, mais conhecida como Dêda, filiada ao PT.

Moradores, lideranças políticas, comunitárias e religiosas lotaram o Clube da Fundec, local da convenção. Ailton Nascimento agradeceu aos filiados pela escolha e reafirmou aos presentes seu compromisso em trabalhar, mais uma vez, por São Francisco. “Temos consciência das dificuldades e dos desafios de uma gestão que terá pouco mais de um ano para conduzir o nosso município, mas se tem uma coisa que gosto de fazer é trabalhar. Não tenho receio de enfrentar cada problema, cada dificuldade, para trazer o progresso de volta a São Francisco”, disse o emedebista.

Nascido em São Francisco, Ailton vem de uma origem simples. Foi motorista da prefeitura transportando pacientes para Propriá e Aracaju. Em 1988 aceitou o convite para ser vice-prefeito da sua tia Maria Lúcia, quando venceram a eleição. Foi eleito prefeito quatro anos depois. Retornou ao cargo em 2001 e 2009 para o segundo e terceiro mandato, respectivamente. Ailton é formado em Pedagogia.

“Sinto-me mais preparado, mais experiente para administrar São Francisco. Vamos priorizar ações emergenciais de infraestrutura urbana, envolvendo limpeza e melhorias de ruas e praças. Revitalizar as escolas, melhorar os serviços de saúde e ampliar os programas sociais. Além disso, dentro da capacidade financeira da Prefeitura, retomar o calendário de eventos culturais que era uma tradição em nossas gestões. Tudo será feito escolhendo prioridades e ouvindo sempre a população”, garantiu Ailton Nascimento.

A Convenção também contou com as presenças dos deputados federais Fábio Reis e João Daniel; do deputado estadual Zezinho Sobral; do senador Rogério Carvalho, que encaminhou seu representante Claudionor Santos; da ex-prefeita Altair Nascimento, além dos dos vereadores Márcio de Zé Crente, Elder Negão, Sueliton de Elizia e Dario-Amigão.

Fonte e foto ASCOM/MDB