MULHER APARENTEMENTE SURTA, TIRA A ROUPA E FICA NUA EM AVENIDA DE ARACAJU

14/10/19 - 13:48:03

Uma mulher ainda não identificada e aparentando ter entre 40 e 45 anos, acabou chamando a atenção de populares que trafegavam pela Avenida Osvaldo Aranha em Aracaju, após tirar a roupa e ficar completamente nua.

Aparentando ter problemas psicológicos, a mulher tirou a roupa e começou a dançar na rua, chamando a atenção de quem passava pelo local.

Isso acabou repercutindo nas redes sociais, já que ninguém tomou a iniciativa em ajuda-la. “Que coisa horrível! Uma porção de homens ao invés de pegar algo para cobri-la ou chamar alguém, tomar alguma providência, ficam fazendo chacotas com a pobre coitada. Cada vez mais fico entristecida com estes seres humanos indecentes e inescrupulosos. Senhor! Meu Deus! Desculpem-me pelo desabafo! Deus tenha misericórdia da humanidade mais uma vez”, lamentou uma policial militar no grupo Espaço Militar.