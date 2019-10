NATAL ILUNINADO: PREFEITURA E FECOMÉRCIO ANUNCIAM A PROGRAMAÇÃO 2019

14/10/19 - 12:54:55

O prefeito Edvaldo Nogueira e o presidente da Federação do Comércio de Sergipe (Fecomércio-SE), Laércio Oliveira, lançaram na manhã desta segunda-feira, 14, a programação do Natal Iluminado 2019. Em solenidade ocorrida no Centro Administrativo, eles apresentaram o projeto arquitetônico que vai decorar locais estratégicos do Centro de Aracaju com 1,5 milhão de pontos de luz, a exemplo da Praça Fausto Cardoso e da Praça Olímpio Campos, grande novidade deste ano. Na ocasião, Prefeitura e federação também renovaram o convênio que assegura à realização da 3ª edição do evento natalino e que fortalece a parceria, iniciada em 2017.

“Sou extremamente grato a Fecomércio por nos dar as mãos. Quando fui prefeito, na outra gestão, tornei Aracaju uma das mais iluminadas no período natalino, mas infelizmente a administração que me sucedeu não deu continuidade. Passaram-se quatro anos sem essa iluminação. Quando retornamos à Prefeitura, resgatamos esse projeto e só conseguimos porque contamos com essa parceria. A Fecomércio foi fundamental para que conseguíssemos trazer de volta esse sentimento às famílias aracajuanas, reavivando o espírito natalino em todos”, destacou Edvaldo.

Em seu discurso, o prefeito reforçou que as parcerias com o setor privado se tornaram essenciais e que somente através delas têm sido possível retomar eventos tão importantes para a capital sergipana, como o Natal Iluminado. “Acredito na união entre o poder público e a iniciativa privada para a construção de uma cidade melhor e temos conseguido estabelecer relações importantes, desde que retornei à Prefeitura, a exemplo desta com a Fecomércio. Sem essa ajuda, nós não conseguiríamos realizar um Natal com essa dimensão toda. Faríamos, mas em menor proporção. Por isso agradeço imensamente a Fecomércio, que tem feito um grande trabalho”, reiterou.

Edvaldo enfatizou ainda que, com o Natal Iluminado, Aracaju volta a se tornar um pólo turístico no período natalino. “No ano passado pudemos sentir isso. Realizamos um evento maravilhoso e que atraiu grande público ao nosso Centro. Mas tenho certeza que em 2019 será ainda maior porque teremos mais de um milhão de luzes, a decoração das praças Fausto Cardoso e Olímpio Campos, programação artística, enfim, muitos atrativos que tornarão nosso Centro, primeiramente, um local de agradecimento ao menino Jesus e segundo, um espaço para aquecimento do comércio, com geração de renda e emprego. Esta semana estamos divulgando o Natal Iluminado do Centro, mas na próxima anunciaremos o do Parque da Sementeira, ou seja, os aracajuanos e turistas terão um Natal de muita luz na nossa cidade, durante o mês de dezembro”, vislumbrou.

Para o presidente da Fecomércio Laércio Oliveira, com a realização de mais uma edição do Natal Iluminado no Centro, a parceria entre a Prefeitura e a federação se consolida. “Começamos em 2017, com muitos esforços, mas de lá para cá, conseguimos não só apenas resgatar essa festa, como consolidá-la. O Natal Iluminado, na sua concepção, tem uma ligação, sim, com o comércio, mas acima de tudo, o sentido de prestigiar aqueles que trabalham no Centro e presentear a população, que voltou a se apropriar daqueles pontos turísticos, à noite. Nosso desafio para este ano está lançado. Já construímos toda a infraestrutura necessária, através de uma grande parceria que vem ajudar o governo municipal a fazer mais pelos aracajuanos”, afirmou.

Natal Iluminado

O acendimento das luzes no Centro de Aracaju acontece entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Este ano, a decoração natalina será composta por 1,5 milhão de pontos de luz que enfeitarão as praças Fausto Cardoso e Olímpio Campos durante 38 dias. O projeto 2019 inclui a Casa do Papai Noel, um túnel iluminado, interligando as duas praças, um presépio em tamanho real, e um carrossel. O Natal Iluminado conta ainda com apresentações culturais, sempre aos fins de tarde, garantindo a movimentação do centro comercial.

“Este ano teremos quase três vezes mais pontos de luz do que em 2018. então esperamos que muitas pessoas compareçam e apreciem a linda decoração que será montada nas duas praças. Além disso, teremos um presépio em tamanho real para que as pessoas possam tirar fotos, e uma réplica de um carrossel, resgatando um sentimento antigo dos aracajuanos. Ou seja, até o dia 10 de janeiro de 2020 os aracajuanos e turistas poderão aproveitar o Natal Iluminado e toda sua beleza”, detalhou o superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves.

Pelo convênio, a Prefeitura ficará responsável por toda a infraestrutura necessária à relação do Natal Iluminado, como segurança, limpeza pública, além da liberação do espaço. À Fecomércio fica a incumbência de decorar a área com todos os elementos expostos no projeto aprovado. Assim como em 2018, será responsável pela execução a empresa Lumi Brasil.

O presidente da CDL Aracaju, Breno Barreto, não só aprovou o projeto apresentado como salientou que a iniciativa refletirá positivamente no comércio local. “Esse presente que a capital recebe da Prefeitura e Fecomércio colabora com um sonho que temos, de poder contemplar os aracajuanos com uma bela decoração, levando uma mensagem cristã para todos. Que possamos celebrar esse momento de união. Além disso, é um anúncio que deixa os lojistas mais confiantes, já que esse clima reflete nas vendas do comércio”, declarou.

Participaram da solenidade o secretário geral do Estado, José Carlos Felizola, representando o governador de Sergipe Belivaldo Chagas, o presidente da Câmara, Nitinho Vitale, os vereadores Fábio Meireles e Zé Valter, a diretora Regional do Senac, Priscila Felizola, a diretora Regional do Sesc, Aparecida Farias, o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado, o representante da Lumi Brasil, Alexandre Landir, representantes de classes empresariais, além de secretários municipais.

Foto Ana Licia Menezes