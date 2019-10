O risco do fogo amigo

14/10/19 - 08:14:08

Os pré-candidatos a prefeito terão que sobreviver ao primeiro obstáculo: o fogo amigo, bem mais perigoso por ser disparado no escuro e à queima roupa. Diferentes dos adversários que, posicionados do lado oposto, atiram com estardalhaço, os “amigos” agem na surdina para desconstruir o projeto do correligionário e, naturalmente, se fortalecerem. Que o diga o deputado estadual e prefeiturável Gilmar Carvalho, “queimado” dia e noite pelos próprios dirigentes do seu PSC. Portanto, até o início do próximo ano, o confronto entre adversários será raro, até porque todos os lados estão mais preocupados em proteger as próprias retaguardas, evitar golpes baixos e guardar munição para quando chegar a hora de a onça beber água. Os que sobreviverem às estocadas aliadas de agora, chegarão fortalecidos às convenções de junho de 2020 e estarão prontos para o grande embate, que premiará o vencedor com a Prefeitura de Aracaju. Aff Maria!

Reunião da bancada

A bancada federal de Sergipe se reúne, amanhã, para discutir as emendas coletivas ao Orçamento da União. O governo estadual deve pedir apoio aos deputados e senadores para as emendas direcionadas à infraestrutura, segurança pública e saúde. Sob a coordenação do deputado federal Fábio Reis (MDB), a reunião deve acontecer no gabinete da senadora Maria do Carmo (DEM), em Brasília. Então, tá!

Pé na estrada

E o ex-governador Jackson Barreto (MDB) tem aproveitado o tempo livre para discutir política. Entre uma festa religiosa e outra para se fortalecer espiritualmente, JB discute com aliados sobre as eleições municipais de 2020. Nos últimos dias, o emedebista esteve em Cedro de São João, Nossa Senhora de Lourdes, Pinhão, Dores e São Francisco. Portanto, engana-se quem pensa que Jackson pendurou as chuteiras após a derrota para o Senado. Marminino!

Empresa denunciada

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) vai propor ao Ministério Público do Trabalho que fiscalize a Alma Viva. Segundo a parlamentar, os empregados dessa empresa de telemarketing localizada em Aracaju estão recebendo abaixo do salário mínimo, a escala de folga é mudada em cima da hora, além de ocorrer atraso no pagamento dos feriados trabalhados. Outro dia, várias empregadas da Alma Viva denunciaram que estavam sendo vítimas de assédio sexual por parte dos superiores. Misericórdia!

Sedentários

Quase 90% dos que abandonaram as atividades físicas e os esportes o fizeram antes dos 34 anos. Segundo a Pesquisa Diagnóstico Nacional do Esporte, 45% dos entrevistados tornaram-se sedentárias entre os 16 e os 24 anos de idade. Na faixa etária seguinte, de 25 a 34 anos, 18% abandonam a prática. O início do sedentarismo se dá antes dos 15 anos para 26,8% dos que já praticaram esporte ou atividade física e pararam. Vixe!

De Irmã a Santa

Conhecida como paróquia Irmã Dulce, a partir de agora a igreja católica do bairro Aruana, em Aracaju, passa a se chamar Santa Dulce dos Pobres. A informação é do pároco José Lima Santana. A religiosa baiana, que morou no Seminário de São Cristóvão antes de voltar a se fixar em Salvador, foi canonizada ontem, pelo Papa Francisco. A Paróquia do Aruana foi criada em 2012 e ainda continua em fase de construção. Esta informação é do blog Primeira Mão. Ah, bom!

Falta gestão

A grave crise financeira que se abateu sobre o governo estadual e as prefeituras é consequência, em grande parte, da falta de gestão. À maioria dos políticos interessa mais ficar bem na fita com aliados e apadrinhados do que realizar uma administração profissional, onde não haja espaço para despesas supérfluas. Será que os governantes, tão diligentes em presentear apadrinhados com cargos comissionais, transformariam as empresas deles em cabides de empregos? Homem, vôte!

Raso demais

Sergipe insiste na hipótese de ampliar o Terminal Portuário Ignácio Barbosa, localizado na Barra dos Coqueiros. Tecnicamente, isso parece impossível. Em 2006, estudo feito pela Petrobras concluiu que o baixo calado daquele porto (8,30 metros + altura da maré no momento, limitado a 10,20 metros) inviabiliza a atracagem de grandes navios. O mesmo estudo também desaconselhou reformar o Terminal Ignácio Barbosa, pois a sua finalidade não justificava o custo elevadíssimo das obras. Danôsse!

Na rabeira

A bancada federal de Sergipe foi reprovada no quesito interação nas redes sociais. Publicado pelo Jornal da Cidade, o ranking FSBinfluênciaCongresso mostra nossos deputados e senadores na rabeira entre 588 parlamentares pesquisados. Na 102ª posição, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) é o menos pior entre os sergipanos. No 574º lugar, o lanterninha da bancada de Sergipe é o deputado federal Fábio Reis (MDB). Crendeuspai!

Mente suja

De um internauta sobre a reacionária ministra Damares Alves: “Ela parece dona Perpétua, aquela personagem da novela Roque Santeiro, que escondia um segredo”. Achando pouco, o indigitado prosseguiu: “Como perguntar não ofende, o que será que a dita cuja acha da sexualidade do Pica-Pau?”. Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 5 de outubro de 1937.