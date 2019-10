Palestra sobre prevenção ao câncer de mama tira dúvidas de mulheres atendidas pela LBV

14/10/19 - 14:15:46

Por se preocupar com a saúde de seus atendidos, a Legião da Boa Vontade (LBV) realiza, durante todo o ano, diversas ações de conscientização e prevenção de doenças. Nesta terça-feira, 15, às 14h, a entidade reunirá mulheres atendidas e promoverá uma palestra educativa para reforçar a importância dos exames preventivos, visando orientá-las sobre as várias formas de diagnosticar, logo de início, o câncer de mama.

A palestra será ministrada pelo dr. Alessandro, da unidade Básica de saúde Cândida Alves, e pela enfermeira Alda Santos, da Associação Amigos da Oncologia. Eles esclarecerão as dúvidas sobre os cuidados e os hábitos necessários para prevenção ao câncer de mama.

Até o final do mês de outubro a Legião da Boa Vontade intensifica, em suas 82 unidades de atendimento no país, ações de conscientização, valorizando a vida da mulher. Participe e conheça o trabalho realizado pela instituição no atendimento a famílias, mulheres, idosos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Dirija-se a Rua Reis Lima,181 – Industrial. Informações, ligue (79) 3241-4614/99861-3836 ou acesse www.lbv.org.br.

Fonte e foto assessoria