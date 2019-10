Pesquisas revelam que diagnóstico precoce pode curar 90% do câncer de mama

14/10/19 - 05:24:09

Durante todo o mês, Legião Feminina realiza ampla programação, visando orientar as mulheres sobre o problema

A partir das 8h, desta terça-feira (15), a Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer, em Aracaju, realiza mais uma palestra educativa para abordar a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama.

Essa será a segunda, de uma série de três exposições com o mesmo intuito e faz parte da ampla programação promovida pela entidade dentro da Campanha Outubro Rosa. O acesso é gratuito, aberto ao público e acontecerá na sede da instituição, localizada à rua Dom Bosco, 272, bairro Cirurgia.

O objetivo das voluntárias que fazem parte da Legião é levar, ao máximo, informação às mulheres para que elas possam estar atentas a possíveis sinais indicativos do câncer, sobretudo o de mama. Ele é um dos que mais matam, mas também, é que o tem chance de cura em 90% dos casos, quando o diagnóstico é feito de maneira precoce, segundo a Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC).

FEIJOADA BENEFICENTE – Dentre as várias ações organizadas pela entidade até o final deste mês, está a feijoada beneficente, que ocorrerá no próximo no Espaço Chica Chaves, no bairro Industrial, a partir das 11h. Os recursos arrecadados com essa iniciativa servirão para contribuir com a entidade que sobrevive de doações. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (79) 3214 0752.

Fonte e foto assessoria