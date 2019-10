Presidente do Detran/SE recebe prefeita de Capela para municipalização do trânsito

14/10/19 - 14:23:26

O objetivo do encontro foi falar sobre a possibilidade de municipalização do trânsito daquele município, que possui atualmente cerca de 34 mil habitantes e 6.941 veículos

O diretor-presidente do Detran/SE, Abner Melo, recebeu na manhã desta segunda-feira, 14, a visita da prefeita do município de Capela, Silvany Mamlak. O objetivo do encontro foi falar sobre a possibilidade de municipalização do trânsito daquele município, que possui atualmente cerca de 34 mil habitantes e 6.941 veículos.

“Recebemos hoje a visita da prefeita de Capela que nos pediu orientação e auxílio para implementar naquela localidade a municipalização do trânsito, e nos colocamos à disposição para ajudar no quer for possível, uma vez que é importante a municipalização para que o trânsito local possa ser organizado e para que se tenha o cumprimento das leis de trânsito, evitando acidentes e mortes”, destaca Abner Melo.

A prefeita de Capela destaca que o município possui uma área rural extensa e o fluxo de veículos tem crescido bastante nos últimos anos, o que pede um controle maior.

“Temos, por exemplo, um grande fluxo de motocicletas em dias de feira, o que nos mostra a necessidade de municipalização. Entretanto, não é algo que ocorrerá da noite para o dia. Para isso esperamos que, juntamente com o Detran, possamos fazer uma audiência pública com a comunidade capelense para orientarmos a população e já no próximo ano possamos implantar a municipalização do trânsito em Capela”, aponta, agradecendo a receptividade e sensibilidade do diretor-presidente do Detran e do Governo do Estado.

informações e foto Detran/SE