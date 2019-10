PSB CONFIRMA CANDIDATURA DE LUAN PARA PREFEITO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

14/10/19 - 14:08:07

No último sábado (12), o Partido Socialista Brasileiro (PSB) lançou, para a eleição suplementar da cidade de São Francisco, a chapa “Agora é Diferente” com Luan Cardozo (PSB-SE), candidato a prefeito e Sandro Andrade candidato a vice-prefeito. Os candidatos apresentam uma proposta de resgate da autoestima dos cidadãos são-francisquenses.

De acordo com Luan, que é enfermeiro, professor universitário e exerce o mandato de vereador, os moradores de São Francisco estão desmotivados e necessitam de uma nova gestão, com pessoas novas para administrar a cidade. “Nossa candidatura surgiu por conta da grande desmotivação que toma conta do nosso povo e agora, com o lançamento de nossa candidatura, surge um novo sentimento. Queremos resgatar a autoestima e a esperança dos moradores de São Francisco”, explica o candidato.

“O município precisa de pessoas novas para trabalharem pela nossa gente e apresentamos isso em nossa chapa. Nosso candidato a vice também é jovem, vem de uma família humilde, trabalhadora e honesta. Agora ele está tendo esta oportunidade de fazer parte da chapa majoritária e ao meu lado ajudar o desenvolvimento da cidade”, completa Luan.

O presidente estadual do PSB, Valadares Filho, referenda a chapa lançada e crê em vitória. “Luan é um jovem competente que tem feito um grande trabalho na Câmara de Vereadores, é extremamente preparado, conhece os problemas de São Francisco e vai poder contribuir muito mais com seu povo como prefeito. Sinto muita confiança na vitória deles”, confia.

Fonte e foto PSB