SEAD divulga lista de candidatos inscritos no PSS da Fundação Renascer

14/10/19 - 15:17:03

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (SEAD), divulga a relação de candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para exercer a função de Socioeducador e Orientador Social, nas Unidades de Execução de Medidas Socioeducativas da Fundação Renascer do Estado de Sergipe. A lista já está disponível no site https://www.sead.se.gov.br/pss-03-2019-fundacao-renascer/

São ofertadas 130 vagas para Socioeducador, sendo 78 para livre concorrência e 19 PcD do sexo masculino, 26 vagas para livre concorrência do sexo feminino e sete para PcD. A escolaridade exigida é de nível médio e a remuneração corresponde a R$ 2.197,60.

Para o candidato que optou pelo PSS para Orientador Social, a escolaridade exigida é de nível superior e são ofertadas 10 vagas para área de psicologia, quatro para pedagogia e três serviço social, com remuneração de R$ 2.690,85.

Caso o candidato não concorde com as informações listadas poderá impugnar o presente edital nessa terça-feira (15), mediante preenchimento de requerimento a ser realizado presencialmente na sede da SEAD.

Ascom/SEAD