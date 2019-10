Sergipe receberá, ainda em outubro, maior Exposição de Armas de fogo já vista

O Clube de Tiro Pinheiro em parceria com uma das maiores fabricantes de arma de fogo do país, a Taurus, realizará, nos próximos dias 29, 30 e 31 de outubro, uma Exposição de Armas, a partir das 15h.

O evento tem por objetivo aproximar o público alvo das novidades do ramo. Por isso, a atividade foi pensada especialmente para usuários com Certificado de Registro, sendo Caçador, Colecionador e Atirador Esportivo, além de policiais civis e militares, bombeiros, agentes prisionais, guardas municipais, militares, promotores e magistrados.

Além disso, uma série de atividades foram pensadas para ampliar o conhecimento em outros aspectos da prática do tiro e segurança privada, com a realização de palestras voltadas ao tema. Entre os palestrantes confirmados está o Major Cleidson Vasconcelos, ex-integrante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que realizará uma palestra com o tema Autoproteção: Procedimentos e Fundamentos.

