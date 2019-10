Trânsito na Beira Mar fica em meia no sentido Norte nesta segunda-feira, 14

14/10/19 - 05:33:32

A obra de recuperação total da avenida Beira Mar, realizada pela Prefeitura de Aracaju, será executada somente no sentido Norte da via, nesta segunda-feira, dia 14, com frentes de trabalho no trecho compreendido entre a rotatória do Terminal da Atalaia e o cruzamento com a avenida Paulo Silva.

Para organizar o tráfego e orientar os condutores, os agentes de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão no local durante todo o período de execução da obra na via, que inicia às 5h e segue ate às 17h.

Neste sábado, dia 12, não haverá serviços na avenida Beira Mar.

Rotas Alternativas

Mesmo sem o bloqueio total da avenida Beira Mar, a SMTT recomenda que os condutores busquem rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos. As avenidas Santos Dumont (Orla da Atalaia), Mário Jorge, Delmiro Gouveia, Melício Machado e Hildete Falcão são boas opções de rota para o condutor que deseja ir da região Sul à Norte da cidade (praias/Centro).

No sentido Sul (Centro/praias) o trânsito estará totalmente liberado na segunda-feira, dia 14.