Dia do Professor é comemorado com sessão de cinema

15/10/19 - 10:18:13

Em comemoração ao Dia do Professor e da Professora o Sintese exibe até o dia 18 de outubro o filme Abraço. As sessões acontecem em Aracaju, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e em Propriá.

Professoras e professores filiados têm direito a um convite individual que podem ser pegos na sede central do Sintese (rua Campos, 107, bairro São José) e nas subsedes localizadas nos municípios de Japaratuba, Nossa Senhora da Glória, Propriá, Estância, Itabaiana, Neópolis e Lagarto.

“Abraço” é um filme produzido pelo Sintese e narra uma história baseada em fatos reais, ocorridos em 2008, quando os professores sergipanos, das redes municipais e estadual, se uniram para lutar contra a retirada de direitos já conquistados.

O filme entra em cartaz nos cinemas de todo país no primeiro semestre de 2020. Por enquanto, o filme do Sintese está inscrito em diversos festivais de cinema, a exemplo do Festival de Cinema de Pernambuco, ocorrido em agosto deste ano, em que o filme dos professores de Sergipe venceu em três categorias. Melhor Filme (Júri Popular), Melhor Atriz e Melhor Trilha Sonora Original.

“Abraço” foi dirigido pelo Cineasta DF Fiuza, o mesmo diretor do primeiro filme que o Sintese produziu há dez anos, o documentário “Carregadoras de Sonhos”, que está disponível no youtube e narra um dia na vida de quatro professoras sintesianas.

Confira os dias e horários das exibições:

Aracaju

Cine Vitória

15/10 – 13h30 – 18h45 – 20h

16/10 – 13h30 – 20h

17/10 – 20h

18/10/- 17h – 20

Nossa Senhora da Glória

Cine MobiCine, SHOPPING AVELAN

21/10 15h15 – 17h – 18h45 – 20h

Itabaiana

Cinelaser, Shopping Peixoto

15/10 – 16h e 18h

22/10 – 16h e 18h

Propriá

Cine Veneza (Rua Serapião, próximos aos Correios)

15/10 – 18h e 20h

16/10 – 18h e 20h

Fonte: Sintese