DOIS PREFEITOS DE SERGIPE SERÃO JULGADOS HOJE E PODEM PERDER O MANDATO

15/10/19 - 09:04:51

Dois prefeitos de municípios Sergipanos podem ter os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE) nesta terça-feira (15).

O julgamento será no Plenário do TRE e está na pauta o julgamento de recursos eleitorais dos prefeitos Cristiano Cavalcante (PSC), do município de Ilha das Flores e de Lara Moura (PSC), de Japaratuba, por problemas eleitorais ocorridos nas eleições 2016.

Em Ilha das Flores, o prefeito Cristiano e a vice Eleni Ferreira Lisboa são acusados de conduta vedada a agente público e abuso de poder econômico nas eleições 2016.

Já a prefeita Lara Moura e o vice Dogival Monteiro são acusados de abuso de poder político nas eleições 2016.

Ainda na sessão de hoje, estará sendo julgado dois embargos de declaração apresentados pela defesa da chapa Belivaldo/Eliane. Belivaldo teve o seu mandato cassado por 6 votos a 1, além da inelegibilidade e a vice-governadora à perda do mandato.