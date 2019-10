ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO CONDENA PROJETO DAS CICLOFAIXAS EM ARACAJU

Na noite desta segunda-feira, 14, mais uma edição do programa “Nas Ruas”, live comandada pelo vereador Cabo Amintas (PTB) foi ao ar através de suas redes sociais e ao vivo pela SD TV. Nesta edição, Amintas entrevistou o engenheiro, Nelson Felipe.

Amintas iniciou o programa mostrando vídeo da prisão de três traficantes realizada pelo Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), no Bairro Luiz Alves, cidade de São Cristóvão. “Parabéns à equipe do Getam, que está jogando duro! Três vagabundos presos, acabou a festa deles”, comemorou.

Em seguida, mostrou matéria gravada pelo repórter Cavernoso nas ruas do Terminal do Mercado em Aracaju. O repórter mostrou a falta de sinalização dentro do terminal de ônibus, onde a população parece desconhecer as regras para a própria segurança. “Os ônibus têm dificuldade para encostar no terminal devido a falta de uma marcação no chão, que avisa onde os pedestres devem ficar posicionados. Mas aqui não tem marcação nenhuma, o terminal está abandonado pela prefeitura, o teto em mau estado de conservação e estrutura precária”, informou Cavernoso.

A população diz reconhecer que estão errados em aguardar os ônibus no asfalto e não na calçada, mas afirmam que nunca receberam instrução e também não tem sinalização.

Outro tema abordado por Cabo Amintas foi a moção de apoio aos guardas municipais. “Fizemos uma moção de apoio na Câmara de Vereadores, porque não os colocaram na reforma da previdência. Eles não estão na categoria que tem direito a aposentadoria especial. No momento, quando se fala em Segurança Pública se fala na Guarda Municipal, inclusive em capítulo da Constituição”, afirmou o parlamentar.

Entre os assuntos destacados, o apresentador abordou a polêmica decisão da Prefeitura de Aracaju que pretende criar ciclofaixas ao longo das avenidas Francisco Porto e Nova Saneamento. Para isso, Amintas convidou o engenheiro, advogado, especialista em engenharia de tráfego, ex-Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, ex-Superintendente da SMTT de Aracaju, Nelson Felipe.

“Convidamos o Nelson Felipe, o cara que comandou a SMTT por um tempo, conhece de trânsito e vai falar sobre a ciclofaixa para tirar algumas dúvidas. Quem tiver dúvidas é só entrar em contato durante a live. Nós somos a favor das ciclofaixas, são importantes, mas não dá forma como querem fazer”, explicou Amintas.

Nelson respondeu às dúvidas de Amintas e dos internautas, para explicar porque a ciclofaixa não está adequada ao tipo de avenida. “Eu, particularmente, não faria uma ciclofaixa como foi projetada nessas avenidas. Os motivos são simples, temos no Código Brasileiro de Trânsito quatro tipos de vias. Pode-se colocar ciclofaixa nas vias arteriais, desde que não crie risco para a vida do ciclista. Sou a favor dos ciclistas e Aracaju é uma cidade plana, o que favorece o ciclismo. Nesse caso específico, devemos lembrar que onde colocaram as ciclofaixas, no bordo da via, passam ônibus, tem garagens, edifícios, supermercados, farmácias, entradas para a direita, ou seja, como o ciclista vai andar com segurança no local que tem tantos obstáculos? Até os carros não vão poder parar no acostamento, pois é proibido. […] É preciso colocar técnicos nos lugares que exigem técnica, pessoas que tenham um mínimo de conhecimento para não fazer bobagem. Aracaju precisa de algo que contribua para a melhoria do tráfego da cidade, a mobilidade urbana não existe aqui”, afirmou Nelson.

O entrevistado continuou discutindo sobre outras situações de trânsito em Aracaju. “Em relação ao trânsito, a cidade está abandonada. Os semáforos inteligentes que foi projeto nosso demorou dois anos para serem instalados, custaram 15 milhões de reais. Deixamos o dinheiro empenhado para pagar e não estão funcionando, foram mal instalados ou estão encobertos, isso que gera acidentes”, comentou.

Para finalizar a live, Amintas questionou qual seria a solução para a ciclofaixa nas avenidas Francisco Porto e Nova Saneamento. “O caminho mais óbvio seria usar o canteiro central porque a via é estreita e precisa ter uma solução prática e segura. Dessa forma não obstrui a via e não cria problemas para as pessoas, para o hospital, para o comércio e para os moradores. Não acho que o problema nessa situação seja financeiro, se economiza na obra vai ter que gastar mais com saúde pública, pelo número de pessoas que serão atropeladas e acidentadas. O que é mais importante para a prefeitura, o bem estar do cidadão ou o dinheiro gasto na obra, essa é a pergunta”, concluiu Nelson Felipe.

