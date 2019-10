Estão abertas as inscrições para edição 2019 do Projeto “Conectando com a Vida”

Estão abertas as inscrições para edição 2019 do Projeto “Conectando com a Vida”, uma iniciativa do Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ) oferta cursos para jovens e adolescentes com idades entre 14 e 24. São aulas de Informática, Matemática, Português, Cidadania e Trabalho e Arte-educação e o curso tem duração de 10 meses.

As inscrições foram prorrogadas até o dia 23 e podem ser feitas no Instituto Luciano Barreto Júnior localizado na Av. Barão de Maruim, 442, nos horários de 08h00 às 11h00, 14h00 às 17h00 e 18h30 ás 21h00.

Para fazer a inscrição o adolescente ou jovem deve estar com uma foto 3X4 com data e recente; declaração escolar ou histórico de conclusão (original); RG e CPF (original e cópias); cópia de comprovante de residência (conta de água, luz); e número de telefone para contato. Mais informações acesse eee.ilbj.org.br ou ligue para o telefone 3224-2323.