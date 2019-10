Ex-jogador Washington “Coração Valente” será cidadão sergipano

15/10/19 - 13:52:09

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese*

“Já são mais de três décadas de uma forte ligação com Sergipe, e finalmente nesta quarta-feira me tornarei cidadão sergipano” (Coração Valente).

Com a indicação do deputado estadual Dilson de Agripino (PPS), o ex-jogador de futebol Washington “Coração Valente” se tornará cidadão sergipano nesta quarta-feira, 16. Atualmente Washington Stecanela Cerqueira é o secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. Embora trabalhe em Brasília, o ícone do Brasileirão, ano de 2004, tem residência fixa em Sergipe, onde mora com a família desde 2017.

A relação do Coração Valente com os sergipanos começou ainda no século passado quando os pais vieram morar no estado no ano de 1987. “Já são mais de três décadas de uma forte ligação com Sergipe, e finalmente nesta quarta-feira me tornarei cidadão sergipano”, comemora o ex-jogador.

Histórico

Em 2004 o Coração Valente lutava contra um problema cardíaco, superou a doença marcando 34 gols pelo Athletico Paranaense, tornando-se o maior artilheiro desde a edição de pontos corridos do Brasileirão. O ex-jogador pendurou as chuteiras em 2011 com a camisa do Fluminense. No tricolor, sagrou-se campeão brasileiro e também se tornou goleador do Brasileirão outra vez. A última vez que esteve em campo foi no dia 27 de maio de 2018 na condição de treinador do Itabaiana na serie D. Embora tenha classificado o time para a fase seguinte, o Coração Valente foi demitido do cargo.

Foto: Ascom/Snelis e de Osmar Rios

Com informações da Ascom do jogador*