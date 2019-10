Governo e Prefeitura de Aracaju realizam visita técnica em obras da Orla Pôr do Sol

15/10/19 - 06:15:12

Entre as obras estão a reforma dos banheiros internos dos bares para uso público, pinturas de bancos, instalação de 17 câmeras de segurança com ligação direta em posto policial e atracadouro

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), em parceria com a prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo (Semict) estão unidos no processo de reforma e revitalização da Orla Pôr do Sol. Foram efetivados projetos de infraestrutura com investimento no valor de R$2.813.307,69, disponibilizado por meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), junto ao Banco Internacional de Desenvolvimento (BID).

O secretário de Turismo e Comunicação, Sales Neto, os técnicos da Setur e o secretário Municipal da Semict, Marlysson Magalhães, estiveram reunidos nesta segunda-feira (14), para uma visita técnica, que consistiu em acompanhar as obras já realizadas na Orla.

“É importante ressaltar o trabalho que o Governo do Estado vem fazendo em parceria com a prefeitura para revitalizar esse espaço que possui forte atividade turística. Hoje as embarcações que saem daqui tem um volume muito grande e a necessidade de um ordenamento se dará a partir de agora. O importante é oferecer aos nossos turistas a melhor experiência possível, com beleza e segurança, proporcionando um ótimo passeio”, relata o secretário Sales Neto

Na próxima terça-feira (22), será realizada uma ampla reunião com a presença das associações dos moradores e dos donos de barcos, lanchas e catamarãs, com a Capitania dos Portos, Semict, Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), em que possibilitará a organização do ordenamento para a entrega do espaço.

“A prefeitura fez um projeto para a Orla e o estado concretizou por meio do Prodetur. O local ficará bem atrativo. Nós da prefeitura, ficaremos responsáveis pela fiscalização, eventos e toda a parte de logística” informa o secretário da Semict, Marlysson Magalhães.

Sobre as obras

No local já foi feita a restauração do totem metálico localizado na praça central de entrada, com a nova pintura especial e sua estrutura reforçada; a recuperação estrutural do atracadouro de concreto existente, bem como a instalação de defensas náuticas e cunhos de amarração. O painel artístico na lateral dos bares também foi totalmente revitalizado com nova pintura com o mesmo tema e novos elementos – local que será o novo acesso dos turistas que utilizam os catamarãs.

As obras também consistiram na reforma dos banheiros internos dos bares para uso público e no novo layout para melhoria da circulação e segurança do local. Foram construídos dois novos banheiros externos que possibilitam acessibilidade. As pinturas dos bancos de concreto ao longo de toda Orla foram realizadas, assim como a construção de duas lombo faixas para redução da velocidade e melhoria da segurança da via. Toda extensão do muro de contenção (gabião) da Orla foi recuperado, assim como foram instaladas argolas para ancoragem das embarcações menores junto ao muro de contenção em toda sua extensão.

No local foram recuperados telhados e pintura de todas as edificações da Orla: bares, Posto Policial, Posto de Informações Turísticas, Capela dos Pescadores e Associação dos moradores. Foi realizada a recuperação de todo o passeio em concreto que estava deteriorado e as pinturas artísticas decorativas dos passeios foram refeitas. Todo o deck e guarda-corpos de Madeira foram restaurados e as peças danificadas substituídas, assim como todos os perfis metálicos do deck de pesca foram substituídos por novos de aço especial (aço patinável).

Para garantir a segurança, 17 câmeras foram instaladas e terão sua ligação direta com o Posto Policial. Foram implantados quatro chuveiros próximos as áreas de maior fluxo de embarque e desembarque das lanchas e catamarãs. Foi recuperada a pintura dos parquinhos e houve a substituição de brinquedos quebrados. No local ainda houve a melhoria da iluminação pública com a revisão dos postes e instalação de novas luminárias de ponta a ponta, ao longo de toda extensão da orla.

A Orla Pôr do Sol conta ainda com a instalação do atracadouro flutuante com um deck de 26 metros de comprimento e 3,2 metros de largura, e que contará com uma passarela de parte fixa e outra móvel, que adentrará 27metros no leito do Rio Vaza Barris e irá acompanhar a movimentação das marés, possibilitando melhor acessibilidade e segurança aos que utilizam o local.

Fonte e foto assessoria