JOVEM É ATROPELADA, TEM O PÉ QUEBRADO E É SOCORRIDA PELO MOTORISTA DO VEÍCULO

15/10/19 - 07:56:11

Um acidente envolvendo um veículo de passeio e bicicleta deixou uma pessoa ferida no inicio da manhã desta terça-feira (15).

O acidente foi registrado na rótula da Avenida Coelho e Campos e as informações são de que o motorista de um veículo Duster atropelou uma mulher em uma bicicleta.

O motorista do veículo ficou no lugar do acidente, prestando apoio à vitima e aguardando a chega de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Aparentemente a vitima aparentava ter fraturado o tornozelo de um dos pés.

As informações e foto são do radialista Alex Carvalho