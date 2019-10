Luciano Bispo homenageia fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais

15/10/19 - 13:41:45

O dia 13 de outubro consagra os 50 anos de criação das profissões de Fisioterapia e Terapia Ocupacional no Brasil. Para homenagear a classe, que atua no tratamento e prevenção de doenças e lesões, decorrentes de fraturas ou má-formação ou vícios de postura, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo (MDB), promoveu uma Sessão Especial aos médicos, integrantes do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª região, Seccional Sergipe. A solenidade que contou com a participação de diversos médicos ocorreu na manhã de hoje, 15, no plenário da Casa Legislativa de Sergipe.

“Quando recebi os representantes do Conselho Regional da 17ª região para discutir os serviços de reabilitação no estado, a qual admiro o trabalho e desempenho que esses profissionais atuam, resolvi homenageá-los em uma Sessão Especial, dedicada à classe”, declarou o deputado Luciano Bispo, enfatizando que a Casa Legislativa também agrega em seu setor médico profissionais da área de Fisioterapia para tender aos servidores.

Na homenagem aos médicos, o deputado Zezinho Sobral (PODE) entregou ao presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Sergipe (Crefito), o médico Jader Pereira de Faria Neto, em nome de todos os profissionais, o Diploma de Honra ao Mérito.

Ao agradecer ao presidente, proponente da Casa Legislativa pela homenagem ao Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, doutor Jader registrou que no último 13 de setembro o conselho (Crefito) comemorou um ano de existência no estado de Sergipe, cenário em que foi possível a estruturação e organização do exercício profissional após luta de uma década pelo desmembramento do estado da Bahia. “E esse mês, no dia 13 de outubro, comemoramos o cinquentenário de regulamentação das nossas profissões”, pontuou.

A médica fisioterapeuta Andrezza Marques Duque, vice-presidente do Crefito, agradeceu a Alese, através do deputado Luciano Bispo, pela celebração do jubileu de 50 anos da regulamentação de ambas as profissões no Brasil. “A homenagem do parlamento sergipano é a homenagem do nosso povo, e por isso, exprime um reconhecimento de valor, do qual esperamos sempre poder continuar a ser dignos no devir do tempo, na longa estrada do futuro que temos ainda por caminhar. É um gesto pelo qual desejamos agradecer enfaticamente a todos os deputados que consentiram a realização dessa solenidade”, externou a médica.

Clamor

Ainda em seu discurso, a fisioterapeuta Andrezza Marques comentou que apesar de regulamentada em 13 de outubro de 1969, por meio do decreto de nº 938, a Terapia Ocupacional encontra-se defasada nos campos da saúde, educação e assistência social.

“Depois de tantos avanços da nossa profissão, sempre pela via da ciência e pesquisa, reivindicamos a ampliação de nossa presença em todos os níveis do Sistema Único de Saúde, desde atenção básica até a alta complexividade, na Educação e no Sistema Único da Assistência Social”, colocou Andrezza Marques.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões