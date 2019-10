NATAL ILUMINADO TERÁ 1,5 MILÃO DE LÂMPADAS PARA DAR BRILHO A ARACAJU

Foi assinado na manhã desta segunda-feira (14), o convênio entre o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe e a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) para a realização do Natal Iluminado 2019, programação que já faz parte do calendário de eventos da cidade, em alusão às comemorações de final de ano em Aracaju. O terceiro ano do evento terá sua maior cobertura em termos de projeto paisagístico-iluminativo, com mais de 1.5 milhão de pontos de luz que ornamentarão as praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, no Centro Comercial de Aracaju. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, deputado Laércio Oliveira, destacou a importância do evento como o cartão postal especial de natal do povo aracajuano.

“É um presente para Aracaju que o Sistema Fecomércio, Sesc e Senac promove. É uma realização na sua terceira edição, um desafio enorme que o Sistema Fecomércio Sesc e Senac abraçou juntamente com toda a diretoria. Começou com a primeira edição em 2017. Em 2018, foi aperfeiçoado ainda mais e agora em 2019 nós vamos entregar de certeza, no primeiro dia do mês de dezembro, nós vamos entregar um cartão postal da nossa cidade de Aracaju. Eu estou muito feliz pela inovação, pelos avanços que nós promovemos no projeto, que não vai ser mais só na praça Fausto Cardoso. Vai avançar na praça Olímpio Campos, e nós contaremos mais uma vez com o apoio da prefeitura de Aracaju, com o apoio institucional consolidado, que todos os anos, nas edições anteriores, a prefeitura fez com muito afinco. Nós resolvemos adotar o projeto do Natal Iluminado e estamos fazendo o cartão postal de Aracaju exatamente na praça Fausto Cardoso e na praça Olímpio Campos, porque nós queremos nos dedicar ali, porque a razão de ser do nosso sistema e das coirmãs é exatamente promover o aquecimento do comércio e ali é o centro da cidade. O cento da cidade precisa ser renovado, revitalizado, fortalecido, como no ano passado. Era muito bonito você chegar assim, 10, 11 horas da noite, e as famílias estavam na praça, porque as famílias tinham, além de beleza, tinham segurança”, disse Laércio.

O Natal Iluminado 2019, promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, PMA e entidades empresariais parceiras irá contar com 38 dias de iluminação nas praças, formando um ambiente propício para a diversão das famílias durantes as noites do final do ano de 2019 e início de 2020. Durante todo o período, haverá programação artística, cultural e de lazer, promovida pelo Sesc, programação educacional e empreendedora, que será desenvolvida pelo Senac e Sebrae. O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, comemorou a realização de mais uma edição do Natal Iluminado, é uma parceria com o Sistema Fecomércio que deu certo e que ações como essa beneficiam sobremaneira a cidade.

“Esse é um evento maravilhoso, essa parceria da Fecomércio com a prefeitura de Aracaju é fundamental para a gente ir fazendo e mostrando um Natal de luzes em Aracaju. O Natal Iluminado do ano passado já foi maravilhoso e este vai ser mais ainda, porque serão 1 milhão e 500 mil luzes. Vão ser as duas praças iluminadas: A Fausto Cardoso e a Olímpio Campos. Haverá também um túnel de luz ligando uma a outra, animação, carrossel. Enfim, este ano a gente melhora ainda mais em relação ao ano passado. E vai se tornar um local de agradecimento a Deus, ao menino Jesus, de promoção ao Natal, que é uma festa da humanidade, da solidariedade, mas é também um momento que podemos aquecer o comércio. O comércio vai ter mais gente frequentando, as lojas vão vender mais, vão gerar mais emprego, vão gerar mais renda. A prefeitura entra com a limpeza do local, segurança, guarda municipal, com a iluminação junto à Energisa e SMTT. Esta é uma parceria muito importante. É nisso que eu acredito: a união entre o poder público e a iniciativa privada construindo uma cidade melhor para todos nós. Se não fosse a parceria com o Sistema Fecomércio, o Natal Iluminado seria menor, pois a prefeitura ainda enfrenta dificuldade. Claro que nós iriamos fazer, como fizemos a vida inteira. Mas, se não fosse esta parceria com a Fecomércio, provavelmente do segundo ano para cá seria com uma quantidade de luz menor. Então esta parceria é fundamental. Sem essa parceria o Natal iluminado não teria a dimensão que tem hoje, não seria essa beleza”, afirmou o prefeito.

O projeto de iluminação dos ambientes do Natal Iluminado contemplará uma árvore de natal com 15 metros de altura, além de um corredor de luz e som que seguirá por entre as praças Fausto Cardoso e Almirante Barroso, chegando até a praça Olímpio Campos, onde será instalado um parque de diversões para o divertimento da população. Este será o terceiro ano de realização do Natal Iluminado, que tem estimativa de visitas de mais de 3 mil pessoas por noite. O representante da Lumibrasil, empresa responsável pelo projeto de iluminação, Alexandre Landim, valorizou a iniciativa e disse que neste ano a decoração será muito mais bela que a das edições anteriores.

“No projeto desse ano, a gente vem resgatando, na verdade, em 2018, a gente trabalhou o projeto que já foi algo diferenciado para a cidade, principalmente para a praça Fausto Cardoso, e do ano passado pra cá a gente vem agregando novas informações, mais luzes, mais oportunidades de visualizar ainda mais o que é o Natal. Então a gente está cada vez mais resgatando isso para a cidade. Mais pontos de luz, mais interatividade e que a gente consiga trazer cada vez mais pessoas, para visitar a praça”, comentou.

