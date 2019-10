Óleo: Alessandro diz que Sergipe foi o estado mais atingido

15/10/19 - 13:13:23

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) tem usado as redes sociais para falar sobre o óleo que apareceu na costa nordestina e que atingiu várias praias de Sergipe. Alessandro diz que Sergipe “ainda espera ação efetiva de controle por parte das autoridades”.

O senador afirma que Sergipe foi o estado mais atingido e que vai continuar fiscalizando. Alessandro diz que “todos estão acompanhando as informações sobre a contaminação do oceano com petróleo que atingiu o litoral nordestino, já considerado o maior crime ambiental em extensão da história do Brasil, segundo o Ibama. O vazamento que foi observado no começo de setembro, ainda espera ação efetiva de controle por parte das autoridades. Sergipe foi o estado mais atingido. Como senador eu estou fazendo aquilo que está ao meu alcance: cobrando ações efetivas, articulando apoio do governo federal e garantindo que nosso estado afaste esse problema o mais rápido possível, pois precisamos recuperar a nossa fauna, flora e nosso potencial turístico. Vamos continuar acompanhando e fiscalizando”, afirmou o senador.