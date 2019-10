Oposição anda dispersa

A oposição não se organiza desde as eleições de 2018. Desfez-se com o resultado final do pleito. Até o momento ainda busca saídas para retormar a unidade, aparentemente difícil e muito complicada. Por mais paradoxal que pareça, a oposição em Sergipe foi forte enquanto aliada. Depois que optou por caminhar sozinha, não provocou mais impacto ou preocupação aos governantes que sucederam ao ex-governador Marcelo Déda (PT).

Como aliado ao Governo, o PSC&Cia conseguiu montar uma estrutura preocupante. Liderada pelo empresário Edvan Amorim (PR), o bloco conseguiu segurar a Presidência da Assembléia Legislativa, indicar três conselheiros do Tribunal de Contas – um deles saiu e está para retornar – e influenciou para aprovação de projetos de interesse do Governo, entre eles o empréstimo para o Proinvest, que fez Marcelo Déda, já doente, pedir humildemente que a oposição votasse favorável.

Quem não lembra disso? Certeza que toda a sociedade sergipana, que assistia através do noticiário local o drama de segmentos da situação pela aprovação do Proinvest. O Governo conseguiu, no final, mas sofreu muito para isso.

Já no Governo Jackson Barreto, a oposição começou a perder força e não pode repetir façanhas que impôs à gestão anterior, pelo afastamento ocorrido entre alguns segmentos do bloco, que terminaram por dispersar aliados. O resultado do pleito de 2018 esfacelou o que ainda se supunha resistente. Candidaturas do mesmo grupo ao Senado e Governo deram o tiro de misericórdia, com uma apelação que caracterizou em erros primários.

As candidaturas dispersas ao Senado, fizeram surgir um nome inexperiente e desconhecido da política sergipana: o delegado e atual senador Alessandro Vieira (Cidadania), que defendeu o que chamou de novo, mesmo que pregasse o retrocesso à direita e jamais tivesse demonstrado avanço em sua atuação política. Era bolsonarista roxo, mas já saiu desse time, porque o acha avançado demais. Imaginem só!

Alessandro está convencido que a enxurrada de votos que recebeu foi pelo seu sotaque gaúcho e por mudanças que pregava na questão ética, mora e cívica. Não foi assim: os candidatos ao Senado conseguiu lhe direcionar votos. A metade deles não pediu voto para a chapa, mas usaram a estratégia do “votem em mim e no Alessandro”, por considerar um nome frágil na disputa.

Deu zeba! O candidato com uma das menores chances, que era o ilustrado delegado, terminou ganhando. O quê fazer? Aceitar, claro, a ‘cagada’ quase coletiva dos ilustres candidatos que sofreram derrota inexplicável.

Com isso a oposição ainda tenta “se limpar” para voltar a ter algum protagonismo e disputar a Prefeitura da Capital, que simboliza – de alguma forma – as portas abertas para uma disputa ao Governo do Estado, já que Belivaldo Chagas não pode mais tentar a reeleição. O grande problema é que todos têm necessidade de se recompor e ainda não aparece um nome que se admita pronto para a disputa em Aracaju. Lógico que pode acontecer alguma reviravolta, mas no momento nada há sinalização para isso.

Abstinência do Poder

Dentro do MDB alguns setores mostraram chateação e não gostaram do que disse o ex-governador Jackson Barreto. Ele usou a palavra “ala oportunista” para classificar a posição do prefeito de Nossa Senhora das Dores, Dr. Thiago, que é do partido.

*** Mesmo assim, tem quem diga que o partido precisa entender JB. Citam a razão para essa paciência: Jackson está em “abstinência do Poder”.

Devia dizer nomes

Um parlamentar do partido disse que Jackson Barreto precisa ter cuidado ao dizer essas coisas do MDB, porque termina generalizando e classifica todos de “oportunistas”.

*** – Deveria dizer nomes para distinguir que está nessa ala e porque o partido começa a perder deputados e pode assistir as saídas de vereadoes e lideranças políticas.

Partido de esquerda

Jackson Barreto está buscando segmentos do MDB que se distancie do presidente Jair Bolsonaro (PSL), largue a direita e abrace a causa da liberdade de Lula, mantendo posição à esquerda.

*** JB tem trabalhado para formação de diretórios no interior e aliados seus percebem que ele tende a deixar a sigla para disputar vaga de deputado federal em 2022, por um partido de esquerda.

Evitar confronto

Um parlamentar da base aliada pede moderação nas críticas contundentes ao Planalto. E lembra que esse comportamento pode prejudicar o Estado em suas reivindicações junto ao Governo Federal.

*** – Até governadores do PT têm evitado esse confronto, em defesa de seus Estados, disse.

Viaja a Brasília

Hoje viaja a Brasília uma caravana de prefeitos sergipanos para conversar com deputados e pedir emendas do orçamento para seus municípios.

*** Será atendida por deputados e senadores, com prefeitos bem fotogradados junto a eles, mas dificilmente conseguem o que pleiteam. São gastos inúteis…

Emenda de Rogério

O senador Rogério Carvalho anuncia que vai colocar emenda de bancada para reconstruir a rodovia João Bebe Água. Cerca de R$ 11 milhões.

*** Rogério diz que a cidade de São Cristóvão merece os investimentos.

Bancada se reúne

Hoje, em Brasília, acontece a primeira reunião da bancada federal para discutir emendas do orçamento. Dia 26 será aberto o sistema para que parlamentares façam apresentação de sua emendas a LDO

*** Até lá outras reuniões acontecerão para definir emendas impositivas e de bancada através de uma decisão conjunta.

Edvaldo no PDT

O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) estaria decidido: vai filiar-se ao PDT, que tem como presidente regional o deputado federal Fábio Henrique.

*** Disse isso durante encontro que teve com líderes do Republicanos (ex-PRB), na semana passada.

*** O Republicanos avisou que a ida para o PDT não muda a possibilidade da legenda estar na base de apoio à candidatura do prefeito à reeleição.

Fábio não foi avisado

O deputado federal Fábio Henrique (PDT), que fez convite a Edvaldo para filiar-se ao partido no mês de janeiro, ainda não obteve resposta definitiva do prefeito de Aracaju.

*** Soube que Edvaldo telefonou para o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, há 15 dias: “o próprio Lupi ligou para me avisar”, disse Fábio.

Candidato em Socorro

O deputado Fábio Henrique lembra que o PDT terá candidato a prefeito em Nossa Senhora do Socorro e, se acontecer o desembarque, Edvaldo deve apoiar o nome do partido e não a reeleição de Padre Inaldo.

*** – Será normal que isso aconteça, porque o contrário seria o mesmo que o PDT votar em outro candidato em Aracaju, disse Fábio. Acrescentou que o partido está de portas abertas para Edvaldo.

PSB terá candidato

Valadares Filho (PSB) participou ontem, em Brasília, de reunião de presidentes regionais do partido com a Direção Nacional. A orientação é que o PSB tenha candidato a prefeito em todas as Capitais.

*** Ex-deputado Valadares Filho confirmou que vai continuar construindo uma nova disputa a prefeito de Aracaju.

Ainda vai construir

Segundo Valadares Filho, o PSB ainda precisa construir composições junto à sociedade, para essa pretensão do partido em disputar a Prefeitura da Capital.

*** – As composições vão acontecer naturalmente com siglas convergentes com aquilo que pensa o partido, informou ele.

Bloco de oposição

O deputado Capitão Samuel, pré-candidato a prefeito de São Cristóvão, quer unificar a oposição e deu início a conversas. Recebeu ontem o líder da oposição na Câmara, Lilo Abençoado (DEM).

*** Em seguida a ex-vereadora e também pré-candidata à prefeita, Gedalva Umbaubá (PSC), acompanhada do marido, Carlos Umbaubá.

*** Samuel terá conversa com Betão do Povo e com o ex-prefeito Lauro e Alex Rocha, além do atual vice-prefeito Adilson Jr. (PDT), para formarem um blocão da oposição ao prefeito Marcos Santana.

Frei natural de Telha

O frade que teve a honraria de colocar a auréola na Santa Dulce dos Pobres, domingo passado, é natural da cidade de Telha, no baixo São Francisco. Chama-se frei João Paulo.

*** Aconteceu domingo passado, no santuário de Irmã Dulce, em Salvador.

Sobre CPI da Toga

O jornalista e homem de marketing Davi Leite postou ontem que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) prefere centrar esforços em obter a assinatura que falta para a CPI da Toga. Diz que ela [a tal CPI] é pauta do Brasil e que vai andar!

*** – Como se vê, eles acham que podem tudo… Aliás, faltou ao novo-velho político dizer a qual braziU (sic) essa pauta interessa… Postou.

Chupando dedos

Segundo ainda Davi Leite, “na verdade, os lavajatistas, além de holofotes com vistas à eleição de 2022, a fim de transformar o Partido da Polícia hegemônico, buscam atacar aqueles que consideram inimigos dos seus interesses políticos e financeiros.”

*** – Entre eles, os ministros supremos Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Mas, ao que parece, todos vão continuar chupando dedos… Conclui.

Adelson e o povo

O ex-deputado Adelson Barreto (PR) participou de procissão, domingo, no Bugio e foi aclamado pelo povo. Recebeu abraços e acenos como “nos tempos de sempre”.

*** Adelson, inclusive, encontrou uma mulher com problemas de saúde e já está cuidando dela.

Um bom bate papo

Não descarta – O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) diz apenas que não descarta a possibilidade de ser candidato a prefeito da cidade de Itabaiana.

Conversa muito – Eduardo Amorim diz que está conversando muito com o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, e com amigos do município.

Muito diferentes – Políticos mais experientes admitem que as eleições municipais do próximo ano estão muito diferentes de outros anos. Há um silêncio intenso.

Não fala em Aracaju – A cúpula do PT anuncia que o partido terá candidatura a prefeito em vários municípios, mas não fala em Aracaju.

Está em silêncio – O ex-deputado Marcio Macedo (PT) também silencio em relação a uma possível candidatura sua à sucessão de Edvaldo Nogueira.

Subtenente Edgar – “No mar e rios não tem ouro nem prata, por isso os países e ambientalistas que se preocuparam com a Amazônia, não dão a mínima para as manchas de óleo nas praias do Nordeste”.

Guilherme Amado (Época) – Líder do PSL Major Olimpio, pede que Jair Bolsonaro ‘interne Carlos Bolsonaro em clínica psiquiátrica’ e ameaça ir à Justiça

Núbia de Oliveira – A mulher matou o marido e esquartejou o filho só pra recomeçar a vida com outro homem. Eu fico impressionada com o que somos capazes de fazer.

PSL está secando – Depois de tanta briga e insultos em Sergipe para se apoderar do PSL, o partido tende a secar depois que Bolsonaro o desclassificou.