PL é sancionado e transforma Festa de Santos Reis em patrimônio cultural de Sergipe

15/10/19 - 14:30:17

Aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei nº 145/2019, de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel, foi sancionado pelo governador Belivaldo Chagas na última sexta-feira, 11. Publicada no Diário Oficial da segunda-feira, 14, a Lei nº 8.583/2019 transforma a Festa de Santos Reis de Siriri em patrimônio cultural de Sergipe, inserindo a festividade no calendário oficial de eventos do Estado.

Também conhecida como Festa das Cabacinhas, a celebração é realizada há mais de 80 anos no município, localizado a cerca de 50 km da capital sergipana, e reúne manifestações culturais e religiosas.

Para Luciano Pimentel, a sanção do PL é uma forma de preservar a cultura sergipana. “Em Siriri, a Festa de Santos Reis é parte importante das tradições populares. Torná-la patrimônio garante que a festividade se mantenha viva e, consequentemente, continue movimentando a economia local, através do turismo e do comércio”.

A Festa

Promovida anualmente no mês de janeiro, a Festa de Santos Reis inicia com a tradicional “Guerra das Cabacinhas”, uma brincadeira inspirada nos antigos carnavais, quando as pessoas “guerreavam” com talco, farinha e ovos. As cabacinhas, feitas de parafina recheadas com água, são atiradas nas pessoas, sem causar nenhum dano à saúde.

O encerramento do evento costuma ser marcado pela apresentação de atrações culturais, além do famoso arrastão, que ocorre sempre no último dia de festa, com percurso de cerca de 3 km, saindo da rodovia estadual SE-230 para a praça principal do município.

Assessoria Parlamentar