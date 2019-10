POLICIAIS CIVIS REALIZAM ATO NA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, EM FRENTE À ALESE

15/10/19 - 09:52:43

Após as Associações Unidas realizarem um ato para na segunda-feira (14) para chamar a atenção do governador Belivaldo Chagas sobre a necessidade de dialogar com a categoria, na manhã desta terça-feira (15) foi a vez do Sindicado dos Policiais Civis (Sinpol) se manifestar.

A manifestação está sendo realizada na Praça Fausto Cardoso, em frente à Alese e reune policiais civis de Sergipe e de outros estados do país, bem como outras categorias de profissionais de Segurança Pública e cidadãos interessados na luta por uma Polícia Civil atuando nas delegacias dos 75 municípios de forma mais dinâmica, moderna e eficiente. O Projeto OPC está pronto, aguardando apenas que o governador Belivaldo Chagas encaminhe para aprovação na Assembleia Legislativa.

Sobre o projeto, o presidente do Sinpol, Adriano Bandeira diz que “não tem nenhum custo adicional para o Governo, tem previsão constitucional e de forma alguma pretende ocupar atribuições dos delegados. Quem sofre violência não pode esperar, então o Projeto OPC surge como iniciativa para agilizar a segurança de cada cidadão que busca os nossos serviços. Os policiais civis estão diariamente nas delegacias e sabem pelo que estão lutando juntamente com a sociedade”, disse Adriano Bandeira.

Durante a manifestação, estiveram presentes vários representantes de associações militares, além da presença do delegado Mário Leoni, afirmando que entende justo o pleito dos policiais civis e que lamenta a Adepol apresentar o projeto que segundo o Sinpol, prejudica a carreira.

O governo do estado informou que o projeto ainda não foi concluído e que está sendo construído, de forma a contemplar a categoria sem causar impactos financeiros a curto prazo.