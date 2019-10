Prédio residencial desaba em área nobre de Fortaleza

15/10/19 - 11:14:56

Um prédio residencial localizado no cruzamento da Rua Tibúrcio Cavalcante com Rua Tomás Acioli, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza desabou na manhã desta terça-feira (15). O prédio tinha sete andares, incluindo a cobertura.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e está no local, além de duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda não há informações sobre o número de feridos ou mortos.