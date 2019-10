Quatro ruas do Jabotiana passam a ter sentido único a partir desta quarta, 16

15/10/19 - 06:21:35

Para otimizar o fluxo de veículos no Jabotiana, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), promoverá alterações no trânsito em algumas vias do bairro, a partir de quarta-feira, 16. A ação beneficia diretamente a população dos conjuntos Sol Nascente, Santa Lúcia e JK.

Haverá mudança de sentido nas ruas Álvaro Rodrigues, Maria do Carmo Andrade (onde está localizado o posto de saúde), João Teles e João Ouro (esta, a partir da praça). Essas vias que, atualmente, são mão dupla, passarão a ser mão única. Para possibilitar estas alterações, a SMTT executou, na região, serviços de pintura e de instalação de novas placas de sinalização.

Segundo o superintendente da SMTT, Renato Telles, as mudanças foram projetadas para reduzir os conflitos que existem no trânsito na localidade. “O fluxo de veículos na região do Jabotiana é grande e nas imediações da praça da rua João Ouro, por exemplo, há várias interseções, o que acaba deixando o trânsito um pouco lento. O objetivo é reduzir os conflitos e melhorar a mobilidade na região”, ressalta.

O superintendente salienta, ainda, que esta iniciativa da SMTT contempla um antigo pleito da comunidade. “A rua Maria do Carmo Andrade, por exemplo, é uma via estreita, movimentada e que os moradores solicitam mudanças no trânsito. Por isso, faremos a alteração de sentido nela e em outras três ruas. Fizemos estudos, conversamos com as associações de moradores da região sobre as mudanças e implantaremos nesta quarta, as alterações. Nossa expectativa é que as readequações de trânsito tragam benefícios para a população”, afirma Renato.

Durante o período de adaptação, agentes de trânsito atuarão no entorno destas ruas do bairro para orientar os condutores e organizar o fluxo de veículos.

Fonte e foto assessoria