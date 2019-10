SUPERAÇÃO OFERECE VAGAS DE EMPREGO E SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Pelo 3º ano, NAT/SEIT participa do evento, que acontece de 08h às 13h na Pç. Fausto Cardoso

Na próxima quarta-feira (16), a Praça Fausto Cardoso receberá diversos serviços e ações voltados para as pessoas com deficiência. Além da intermediação de mão de obra, dentre as ações disponíveis ao longo do evento, estão oficinas de Orientação e Mobilidade, Braille, Libras, Confecção de livros sensoriais e currículos, além de apresentações artísticas, orientações sobre informações previdenciárias, divulgação e matrículas em cursos. O evento acontece das 08h às 13h, com acesso gratuito.

O SuperAção é realizado pelo Fórum Permanente de Inserção de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho de Sergipe – instância estadual que visa estabelecer uma rede de discussão contínua com entidades públicas e privadas comprometidas em ampliar as oportunidades de qualificação profissional e empregabilidade dos PcDs. O Núcleo de Apoio ao Trabalho da Secretaria de Estado da Inclusão Social (NAT/Seit) participa do evento pelo terceiro ano consecutivo, disponibilizando vagas exclusivas para PcDs.

De acordo com Márcia Diniz, assessora da intermediação de mão de obra do NAT, serão disponibilizadas 56 vagas de emprego, além da realização o cadastro para ofertas futuras. “Esse é um evento que acontece em parceria com os órgãos estaduais e municipais, Ministério do Trabalho, empresas parceiras que ofertam as vagas de emprego, conselhos municipais e estaduais. O NAT, através da Secretaria de Inclusão, Assistência Social e Trabalho (SEIT), participa, há mais de três anos do evento, sempre buscando a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho sergipano, ofertando vagas, sanando as dúvidas e cadastrando essas pessoas para que elas sejam beneficiadas com os nossos serviços”, apontou.

A primeira edição do evento foi realizada em 2016 pelo Fórum. Segundo a representante da Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe, Urcelina Porto da Silva, responsável pelo Projeto de Inserção das Pessoas com Deficiência e Reabilitadas pelo INSS no Mercado de Trabalho no Estado de Sergipe, o Fórum busca, através do evento, ampliar o canal de comunicação com entidades representativas dos diferentes tipos de deficiência, instituições qualificadoras de mão de obra, federações empresariais, associações não governamentais e órgãos públicos vinculados à educação, ao trabalho e à promoção social.

“O objetivo do evento é fazer com que os mais variados serviços cheguem a essa parcela da população, e destacar a importância desse trabalho de inclusão, principalmente para os órgãos educacionais e empresas. Por isso, é de fundamental importância essa parceria com núcleos como o NAT, que disponibiliza vagas, serviços e realiza de maneira eficaz o cadastro dessas pessoas, assegurando também que elas sejam incluídas no mercado de trabalho”, destacou Urcelina.

