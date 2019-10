Trajetória da Música Prá Pular Brasileira é tema de Almoço Somese

15/10/19 - 05:09:06

Nesta quinta-feira, 17, o Almoço Somese receberá como convidado o historiador, Claudefranklin Monteiro Santos, que abordará o tema: “Bahia e Sergipe na Trajetória da Música Prá Pular Brasileira”.

O palestrante é licenciado em História e mestre em Educação pela UFS, doutor em História pela UFPE, Pós-doutor em Cultura e Sociedade pela UFBA, professor do Departamento de História da UFS, integrante da Academia Sergipana de Letras, da Academia Lagartense de Letras e da Academia de Letras Brasil-Suíça, sócio efetivo do IHGSE, sócio correspondente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

Para ter acesso ao Almoço, é necessário confirmar presença com antecedência através dos telefones (79) 98815-0525 / 3211-0719 ou e-mail: [email protected]

Matéria: Ascom Somese