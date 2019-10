TRE/SE CASSA O MANDATO DO PREFEITO E DA VICE DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

15/10/19 - 18:04:18

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE) decidiu na tarde desta terça-feira (15) pela cassação do mandato do prefeito de ilha das Flores, Cristiano Beltrão (PSC) e da vice, Eleni Ferreira Lisboa.

O TRE/SE acatou por maioria, a denúncia do Ministério Público Eleitoral (MPE-SE) de que os dois praticaram conduta vedada a agente público e abuso de poder econômico nas eleições 2016.

A decisão cabe recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).