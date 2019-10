TCE treina mais oito municípios com foco na melhoria das gestões

15/10/19 - 05:36:03

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), por meio da sua Diretoria Técnica, realizou mais uma edição da capacitação sobre o Índice de Efetividade de Gestão Municipal (IEGM). Nesta segunda-feira, 14, foram contemplando os servidores dos municípios de Brejo Grande, Propriá, Ilha das Flores, Neópolis, Pacatuba, Santana do São Francisco, Japoatã e São Francisco.

O IEGM mede a qualidade dos gastos municipais e avalia as políticas públicas em Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Cidades Protegidas e Governança em Tecnologia da Informação. A proposta é avaliar a efetividade da gestão municipal e demonstrar as áreas que demandam maior qualidade nos gastos.

O treinamento dos servidores foi conduzido pela assessora de planejamento do TCE, Adenilde Silvestre, e pelo gerente de projetos, Wallace Hora. O objetivo, de acordo com Hora, vai além do preenchimento do questionário do IEGM, visa a concretização de melhorias nas políticas públicas que geram, como consequência, índices melhores.

“Buscamos um diálogo com os servidores que possa atingi-los de maneira a melhorar a gestão municipal. Mostramos a eles que todas as dimensões analisadas pelo IEGM estão interligadas, que meio ambiente tem a ver com saúde, que a educação é melhor desenvolvida com tecnologia, dentre outros pontos. A ideia é que todos saiam daqui mais informados e que no ano que vem já tenhamos resultados”, explicou.

Os servidores também foram apresentados a um detalhamento sobre a ferramenta, com conceitos basilares, importância de cada uma das dimensões de maneira que as dúvidas fossem esclarecidas. O servidor da Secretaria de Educação de Pacatuba, Carlos Eduardo Alves, vê todo este aprendizado como uma oportunidade de melhorias no trabalho.

“Receber esse treinamento é muito importante porque as informações irão nos auxiliar, resolver as nossas dificuldades. É muito interessante que o Tribunal de Contas não vise só a punição, mas se dedique a informar, a capacitar os servidores públicos, abrindo a nossa consciência sobre se estamos avançando ou estagnados em nossas políticas públicas. Através desse conteúdo, abrimos um leque de conhecimento e aprendemos a lidar com certos problemas e situações do município, na busca por melhorias no índice de gestão”, colocou.

Entre participantes esteve ainda o prefeito do município de Japoatã, José Magno da Silva, que fez questão de acompanhar os trabalhos ao lado de secretários municipais: “Estive aqui com minha equipe, fazendo parte dessa orientação, vendo muita informação e conhecimento”, concluiu o gestor.

A série de capacitações sobre o IEGM segue na próxima segunda-feira, 21. O objetivo é que, até o final do ano, todos os municípios sergipanos sejam capacitados.

Fonte e foto DICOM/TCE