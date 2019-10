TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO LIBERA MAIS DE R$ 950 MIL DO GRUPO BOMFIM

15/10/19 - 15:53:36

Fruto dos esforços envolvidos na Semana Nacional de Execução, na qual o TRT20 superou os resultados de anos anteriores, o Juízo Auxiliar de Execução finalizou nesta terça-feira, 15/10, os trabalhos de liberação dos valores arrecadados do Grupo Bomfim.

O montante de R$ 966.674,17 foi suficiente para quitar 10 processos e pagar parcialmente 12 processos, envolvendo partes com prioridade processual (idade ou doença).

Desde o início da concentração dos processos do Grupo Bomfim no Juízo Auxiliar de Execução, mais de 1.200 exequentes foram contemplados com o pagamento das verbas trabalhistas no valor de mais de R$ 160.000.000,00.

Todos os esforços para a entrega da prestação jurisdicional aos trabalhadores do grupo Bomfim estão sendo envidados, num esforço conjunto do TRT20.

Para garantir a transparência dos pagamentos, o TRT disponibilizou uma planilha com a ordem de pagamento que pode ser consultada, pessoalmente, no Setor de Protocolo e Autuação, localizado no térreo do edifício-sede (prédio amarelo) ou pelo telefone 2105-8546/8553.

