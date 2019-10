VF PARTICIPA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE PRESIDENTES ESTADUAIS DO PSB

15/10/19 - 13:58:25

O presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Sergipe, Valadares Filho, participou, em Brasília, da reunião do Conselho de Presidentes Estaduais do partido para a deliberação de temas como autorreforma e preparação do PSB para as eleições municipais.

A autorreforma do PSB é um processo único e inovador na história política do pais, terá início em novembro deste ano e propõe atualizar o manifesto e o programa partidário, datados da fundação em 1947.

Valadares Filho acredita que o partido em Sergipe, através dos segmentos sociais (Mulheres, LGBT, Negritude, Juventude, Sindical e Popular), poderá dar uma grande contribuição na construção da autorreforma. “Faremos reuniões com os integrantes destes segmentos com a participação da sociedade para discutir as ideias com que serão apresentadas durante o evento nacional”, adianta.

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, destaca que “a proposta irá passar por ampla e profunda discussão em todas as instâncias partidárias, com a participação da militância e da sociedade”. Além de atualizar seu manifesto e programa para refletir a atual realidade sócio-econômica do país, o PSB deve dar a sua contribuição para a saída da crise política que o país atravessa.

A preparação do partido para as eleições municipais em todo o país foi outro tema da reunião entre os presidentes do partido e a orientação da executiva nacional, através do próprio presidente Carlos Siqueira, é que o PSB deve lançar candidatos competitivos nas capitais e cidades-pólo do país.

Na oportunidade, Valadares Filho apresentou relatório sobre as perspectivas do partido em Sergipe. “Atualizei os membros do diretório nacional sobre o trabalho que estamos realizando no estado, com foco na organização partidária dos diretórios municipais, buscando oxigenação, renovação dos quadros e um trabalho direcionado aos segmentos do partido”, finaliza.

Fonte e foto assessoria