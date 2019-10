ZEZINHO SOBRAL ELOGIA A REDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE PRODUÇÃO DE MILHO

15/10/19 - 05:27:55

O deputado estadual Zezinho Sobral (PODE) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na tarde dessa segunda-feira (14), para defender a política de redução de impostos sobre a produção de milho em Sergipe. Ele defende que os produtores sergipanos se mantenham competitivos em relação aos concorrentes dos demais Estados nordestinos que estão com estudos em andamento neste sentido. Zezinho também destacou o processo de canonização de Irmã Dulce.

Zezinho falou da reunião em que participou junto com o também deputado Dilson de Agripino (Cidadania) – presidente da Comissão de Agricultura – e prefeitos do Agreste e do Sertão, além de produtores da região. “Tivemos uma reunião em Frei Paulo, com o apoio do também deputado Luciano Bispo (MDB), e recebemos a incumbência de encaminhar uma demanda sobre a produção de milho que entra em entressafra nos meses de fevereiro a abril, de queda na produção, que é quando Sergipe se torna um grande produtor”.

O deputado pontuou ainda que Estados nordestinos como Maranhão e Piauí já perceberam essa importância, como uma oportunidade única de geração de negócio e de renda. “Há uma movimentação dos Estados vizinhos em relação a tributação do milho. Na produção é voltada para a exportação. Em Pernambuco, por exemplo, o foco deles também é a indústria de processamento do milho. Todo mundo está estudando isso e nós buscamos junto à Sefaz forma para que o nosso Sergipe não perca em competitividade”.

Zezinho enfatizou também que na quarta-feira (16), o governador Belivaldo Chagas vai assinar junto com os produtores uma proposta de redução da alíquota apresentada pelos produtores de milho de Sergipe. “Nossa intenção e nos manter competitivos com os demais produtores do Nordeste”, disse, acrescentando que “está de parabéns o governador que entende que aumentar o imposto não é a solução para ampliar a arrecadação. Vamos avançar com os compromissos assumidos com os produtores e 80% da nossa safra de milho já será colhida agora, em novembro e dezembro”.

Em aparte o deputado Adailton Martins (PSD) que acrescentou reconheceu o sofrimento do produtor rural brasileiro e falou sobre a produção de Coco, em especial. “Estão praticamente falidos! A farinha de coco que vem de fora é mais barata que a produzida aqui no Brasil. O ICMS é muito pesado e para adubar uma propriedade hoje em dia você não consegue tirar aquele investimento feito. Temos que parabenizar o governo por essa redução do ICMS do milho”. Outro deputado que também elogiou a posição do governo foi Rodrigo Valadares (PTB). “O milho pode fazer uma grande revolução agrícola em Sergipe”.

Irmã Dulce

O deputado destacou o processo de canonização de Irmã Dulce no Vaticano. Visivelmente emocionado, Zezinho Sobral elogiou a Missa como um ato de muita relevância. “Para mim Irmã Dulce já era santa muito antes, desde que nasceu. Teve uma vida voltada para os mais humildes. Irmã Dulce é um grande exemplo de santa que atuava em defesa dos pobres. Confesso que fiquei profundamente emocionado e muito feliz pelo nosso Brasil. É sim para parabenizar e celebrar esse momento festivo para o nosso povo”.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese