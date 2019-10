“A IGNORÂNCIA VAI SEMPRE LEVAR À OBSCURIDADE”, DIZ Dr. MANUEL MARCOS

16/10/19 - 06:07:45

Durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) desta terça-feira, 15, o vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB) enalteceu a função social dos profissionais da educação. O discurso foi motivado pelo ‘Dia do Professor’, comemorado hoje, e reforça a necessidade em valorizar a categoria para promover um futuro melhor na Educação do país.

“O saber lhe leva ao infinito, mas, a ignorância, vai sempre levar à obscuridade. O que seria de qualquer Nação que não valoriza o professor? Sem dúvidas, uma Nação voltada ao insucesso. Um país que não dá a devida importância ao educador, reserva para si uma população ignorante, com elevado número de desempregados. A profissão de professor é mãe de todas as profissões e merece todo reconhecimento”, enfatiza.

Na ótica do parlamentar, a referida categoria é essencial no incentivo à pesquisa, descoberta de novos talentos e avanços que favorecem toda sociedade. “Nunca teremos grandes pesquisadores para desenvolver um país gigantesco como é o Brasil, sem um educador que nos motive e oriente. Temos um grande índice de evasão escolar porque os governantes não dão estímulos. Deste modo, o país deixa de seguir pujante e crescente por não tratar a Educação, os docentes e estudantes com prioridade”, finaliza.

Por César de Oliveira

Por Lucivânia Pereira