Aliados reclamam da prefeita de Aparecida por suposto uso da máquina

16/10/19 - 16:37:54

Dois políticos com mandatos e que fazem parte da base aliada da prefeita de Nossa Senhora Aparecida, Vera Sousa (MDB), estão bastante insatisfeito com a cumplicidade da gestora com alguns pré-candidatos a vereadores em 2020 que, supostamente, estariam se utilizando de algumas secretárias para impulsionar suas pré-campanhas.

Segundos os dois parlamentares que têm base em povoados, a secretária de Assistência Social Marleide Ferreira, que é a esposa do atual vereador Ginaldo Costa, e será uma das postulantes à câmara municipal, estaria realizando eventos eleitoreiros e com fins apenas da promoção social.

Do outro lado, a secretária de finanças Gilmara Santana, aliada do vereador Marquinho Pereira (PSL), também vem articulando para trazer apoios para o seu aliado. Atual presidente do legislativo aparecidense, Marquinho é quem tem mais aliados dentro da Prefeitura.

Enquanto isso, alguns aliados históricos da gestora têm sua vida dificultada dentro da Prefeitura e são tolhidos de conseguir alguns serviços básicos como marcação de exames.