Bigode fiscaliza obras no loteamento Prainha bairro Santa Maria

Na última segunda-feira, 14, o vereador Bigode, fiscalizou obras de pavimentação asfáltica e esgoto que estão sendo realizadas na estrada antiga do loteamento Prainha bairro Santa Maria. O parlamentar que sempre solicitou da prefeitura de Aracaju uma atenção dobrada para aquela população, foi verificar de perto mais uma vez o desenvolvimento das obras que levarão dignidade para aquela comunidade.

O povo da capital sergipana vem reconhecendo o esforço do vereador Bigode, que insiste em realizar um trabalho direcionado para as comunidades mais carentes. “É com esse trabalho que fico realizado, pois sei do sofrimento das pessoas quando necessitam de obras de infraestrutura nas suas localidades. Sendo assim irei continuar lutando com o objetivo de diminuir o sofrimento do povo”, destacou Bigode.

por Sandra Dantas