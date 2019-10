BR 101: MOTORISTA É FLAGRADO TRANSPORTANDO ANFETAMINA EM SÃO CRISTÓVÃO

16/10/19 - 11:12:01

Policiais rodoviários federais flagraram na manhã de terça-feira, 15, um motorista portando drogas na BR 235. O fato aconteceu no km 109, no município de São Cristóvão/SE.

Os agentes federais faziam o trabalho de fiscalização na rodovia quando abordaram o condutor de um caminhão M.Benz/Ls1634. Durante abordagem, os policiais encontraram um total de 10 comprimidos de substância conhecida como anfetamina.

Ele assinou um Termo, comprometendo-se a comparecer em juízo quando solicitado para dar maiores esclarecimentos acerca do suposto cometimento do delito previsto no art. 28 da lei de drogas.

Fonte: PRF/SE