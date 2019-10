Conselheiros de saúde são capacitados sobre sistema do Ministério da Saúde

16/10/19 - 12:36:35

O Conselho Estadual de Saúde (CES), órgão do controle social, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), iniciou, uma série de capacitações para conselheiros de saúde sobre o novo sistema do Ministério da Saúde, DigiSUS. O treinamento realizado nesta quarta-feira, 16, no Centro de Educação Permanente em Saúde (Ceps), no bairro Siqueira Campos, foi voltado para os representantes dos Conselhos Municipais de Saúde da Regional de Nossa Senhora do Socorro, que engloba 12 municípios.

O vice-presidente do CES, Eduardo Ramos Gomes, juntamente com o secretário geral do CES e presidente do Conselho Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Carlos Alberto de Oliveira e a segunda vice-presidente do CES, Sheyla Andréa Santos, fizeram a abertura do treinamento.

“Os conselheiros têm uma importância muito grande para o Sistema Único de Saúde (SUS). Cada conselho é formado por 50% de representantes dos usuários do SUS, 25% de trabalhadores e 25% por gestores e/ou prestadores de serviços. Todo o planejamento, pactuação e relatórios com a prestação de contas da gestão devem passar pela aprovação ou não dos conselhos, bem como a confecção do Plano Anual de Saúde. Por isso, a importância de sermos capacitados para conhecermos o sistema DigiSUS e podermos fazer a apreciação de todos os documentos da gestão de forma online”, explicou Eduardo.

As técnicas do Centro de Informações e Decisões Estratégicas da Saúde (Cides), que pertence à Diretoria de Planejamento da SES, Eliane Nascimento e Josieme Moura foram as facilitadoras da capacitação. Na próxima quinta-feira, 17, será a vez dos conselheiros que pertencem a Regional de Aracaju, formada por oito municípios sergipanos.

Por Gleydiomar Góis – Ascom/CES/SE