Obra no pontilhão da Guilhermino Rezende: SMTT recomenda rotas alternativas

16/10/19 - 05:27:37

O trânsito em algumas vias dos bairros 13 de Julho e Salgado Filho está modificado devido ao início da obra de recuperação do pontilhão localizado no cruzamento da rua Guilhermino Rezende com a avenida Anísio Azevedo.

Por este motivo, para evitar possíveis congestionamentos, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) recomenda aos condutores o uso de rotas alternativas. Executada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, a reconstrução deste pontilhão deve durar cerca de 90 dias.

Entre as rotas estão, por exemplo, as avenidas Gonçalo Prado Rollemberg, Hermes Fontes e ruas Zaqueu Brandão e Urquiza Leal. O superintendente da SMTT, Renato Telles, reforça que a região está sinalizada e que agentes de trânsito estão, diariamente, no local, auxiliando o tráfego e orientando os condutores, mas, que, se possível, a população busque rotas alternativas.

“A rua Guilhermino Rezende e a avenida Anísio Azevedo não estão totalmente interditadas, mas tem o bloqueio do pontilhão e desvios no trânsito. Então, estamos recomendando à população que evite trafegar pela localidade durante o período da obra e utilize outras rotas para se deslocar pela região. Instalamos as sinalizações temporárias, comunicando a obra e os desvios, e os condutores devem ficar atentos e redobrar a atenção ao trafegar pela região”, afirma.

Desvios

O condutor que está circulando pela rua Guilhermino Rezende e deseja acessar a avenida Acrísio Cruz ou a Praça da Imprensa deve convergir à direita na rua Campo do Brito ou Moacyr Rabelo Leite e depois à esquerda na avenida Gonçalo Prado Rollemberg, passando pela Anísio Azevedo, acessando novamente a Guilhermino Rezende ou se preferir mais à frente à Acrísio Cruz.

Transporte coletivo

Há também mudança temporária no itinerário de algumas linhas do transporte coletivo. São elas: a 074 – Unit/Centro e 200 CIC2 – Circular Indústria e Comércio 02. Esses ônibus não estão passando pela rua Guilhermino Rezende, devido à interdição.

Portanto, os ônibus da linha 074 seguem pela rua Santa Luzia, rua Campos, rua Arauá, avenida Gonçalo Prado Rollemberg, avenida Anísio Azevedo, rua Guilhermino Rezende e Praça da Imprensa.

Já a linha 200 CIC2, segue pela avenida Augusto Maynard, rua Itabaiana, rua Campos, rua Arauá, avenida Gonçalo Prado Rollemberg, avenida Anísio Azevedo, rua Guilhermino Rezende e Praça da Imprensa.

Fonte e foto assessoria