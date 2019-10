ESTOU TRANQUILO COM AS CRÍTICAS E FAZENDO MEU PAPEL, DIZ PRESIDENTE DA CMA

16/10/19 - 06:29:49

Durante o Pequeno Expediente na manhã desta terça-feira, 15, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD), fez esclarecimentos aos vereadores e destacou algumas obras em Aracaju, além de citar os transtornos que poderão ser causados com a implantação da ciclovia na avenida Gonçalo Rollemberg Leite (Nova Saneamento), pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

Segundo Nitinho, os moradores da avenida, juntamente com os comerciantes, irão se reunir ainda hoje com o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) para discutir a implantação da referida ciclovia. “Pedi ao prefeito uma audiência para tratar desse assunto. Porque eu disse ao superintendente da SMTT que eu queria saber qual foi o estudo que foi feito para fazer a ciclovia. Eu que moro na região também me sinto prejudicado e será uma dificuldade para todos. Temos que ter muito cuidado com isso. Não sou contra os ciclistas, mas é preciso cuidado ao colocar ciclovias em avenidas que têm muito tráfego de veículos, pontos de ônibus e que pode gerar grandes acidentes, por isso tem que analisar se o local é adequado”, esclareceu.

Nitinho também falou das críticas da vereadora Emília Corrêa à gestão de Edvaldo e à sua postura como presidente da Casa Parlamentar. “Ao criticar a gestão, peço que a senhora Emília Corrêa também mostre vídeos de quando a avenida Euclides Figueiredo ficar pronta. Traga imagens da grande obra que o prefeito Edvaldo Nogueira está fazendo. Não só lá, como no Senhor do Bonfim, no Bairro Soledade, que terão ruas pavimentadas e drenadas. O prefeito vem resolvendo muitos problemas da capital”, disse.

Sobre a sua atuação como presidente da Casa, Nitinho afirmou que está tranquilo diante das críticas. “Estou tranquilo com as críticas pois estou fazendo o meu papel nesta Casa como presidente. Não estamos fazendo nenhuma irregularidade, é preciso cumprir o Regimento como está na Lei. Não cabe pedir ‘Pela Ordem’ em momentos inadequados. Todos nós erramos nessa Casa, caso não sigamos à risca o Regimento. Diversas vezes a vereadora Emília vem me pedir ‘Aparte’ ou ‘Pela Ordem’ que não cabem dentro do Regimento. Não estou beneficiando ou prejudicando ninguém. Por isso que digo com muita tranquilidade que nós precisamos ser justos quando subimos nessa Tribuna para falar sobre qualquer colega parlamentar”, finalizou o presidente.

Por Fernanda Sales